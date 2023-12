Doppio via libera: “consegnano” alla Juventus il nuovo regista

Lo cedono e la Juventus che dice? Un volto conosciuto, un campione stimato e perfino inseguito. Ora il suo club lo mette in vendita.

Il mercato ed i suoi tempi. Tempi che a volte coincidono perfettamente, quasi che le società e il giocatore coinvolti non aspettassero altro che incontrarsi per sedersi attorno ad un tavolo e chiudere la trattativa.

Altre volte, invece, per una delle parti in causa i tempi non sono maturi e si rimanda tutto. Fino a quando tutto passa. Ma come nella vita vi è sempre una seconda opportunità, che può essere colta o meno. Intanto per la Juventus la finestra di gennaio rappresenta il mercato che non vi è stato in estate.

Anche soltanto un colpo può rappresentare un momento importante nella stagione bianconera, poiché anche un solo tassello ma indovinato e collocato al posto giusto, può dare un ulteriore slancio ad una formazione che, pur tra uno sbadiglio e un colpo al cuore, riesce a accumulare punti, che mai come quest’anno valgono “oro”.

Il colpo grosso non è previsto in questa sessione. Ne basterà uno giusto, magari a centrocampo. Il mercato potrebbe presentare un’occasione particolare che Giuntoli potrebbe cogliere. Quale?

Lo cedono e la Juventus che dice?

Un centrocampista che in Italia conosciamo molto bene. Ha giocato nel Verona e nel Napoli. E’ un Campione d’Europa con la Nazionale italiana e il suo nome è Jorginho.

Il centrocampista brasiliano, naturalizzato italiano, è ora all’Arsenal dove è approdato a gennaio scorso sottoscrivendo un contratto valido 18 mesi e che andrà in scadenza il prossimo 30 giugno.

Da quanto risulta a Football Insider, il club londinese e il centrocampista azzurro avrebbero deciso di separarsi al termine della stagione. I Gunners sembrano infatti fortemente interessati all’acquisto del centrocampista dell’Aston Villa, Douglas Luiz.

Jorginho vorrebbe, invece, ritornare in Italia. A quanto pare vi sarebbero già diverse squadre pronte a accogliere a braccia aperte il centrocampista della nazionale azzurra. Anche la Juve? Questo, al momento, non è dato sapere.

La Juventus lo ha inseguito per un paio di stagioni, ma vi erano altri dirigenti. Era un’altra Juve. Un affare a parametro zero che può risultare intrigante, ma occorre tener presente che l’azzurro percepisce uno stipendio superiore ai 6 milioni di euro netti annui.

Proprio questo dettaglio, certo non secondario, unito al fatto che il giocatore tra qualche giorno compirà 32 anni, fa ritenere poco probabile che Giuntoli provi ad affondare il colpo.