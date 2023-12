“Commissione d’Inchiesta”: l’accusa alla Juventus va in onda alla RAI

La Juventus viaggia spedita verso il prossimo big match contro il Napoli, con tante voci che accompagnano la squadra di Allegri.

L’undici bianconero sta disputando una stagione senz’altro molto positiva, con la possibilità di lottare per un piazzamento in Champions League. Obiettivo minimo da raggiungere per regalare una grande gioia alla tifoseria, vogliosa però di lottare per lo scudetto.

Lo scontro con l’Inter, grande favorita per il tricolore in virtù della sua rosa, è appena all’inizio. Nel big match tra i bianconeri e i nerazzurri non ha prevalso nessuno. Il pareggio ha tenuto i giochi aperti e la Juventus sa bene di potersi giocare le sue chance, specie se dal calciomercato arriverà qualche rinforzo. Di sicuro i successi dei bianconeri non fanno piacere alle squadre rivali.

Juventus, le parole del senatore Borghi alla Rai

In queste ore sui social si sta parlando molto delle frasi di Enrico Borghi, senatore e presidente del Toro Club Parlamento, ai microfoni dl Tg1. “La Juve ruba da 50 anni, potremmo istituire una commissione d’inchiesta, Sulla fede calcistica sono d’accordo con tutti quelli che sono anti-juventini” ha detto.

Parole senz’altro condite da un pizzico di ironia quelle del senatore alla Rai (lo ha specificato anche su X), ma che hanno scatenato un vespaio di commenti social contro di lui da parte dei tifosi bianconeri. Che chiaramente difendono a spada tratta la loro squadra del cuore.