Gioiello della MLS a Torino: la Juve lo prende con 20 milioni

Apertura per la cessione del gioiello argentino della MLS, ma servono 20 milioni di euro: la Juventus ragiona per il prestito

Non si ferma la ricerca spasmodica di Cristiano Giuntoli verso il talento e in questo senso sono diversi i profili esplorati in questi primi mesi alla Juventus.

Di recente vi abbiamo citato Joao Neves, centrocampista classe 2004 del Benfica, ma anche Manu Koné, Khephren Thuram, Habib Diarra e il giovanissimo classe 2006 Vasilije Adzic. A questa lista di calciatori della nuova generazioni si aggiunge anche il trequartista classe 2001 Thiago Almada. Il 22enne di Buenos Aires non intende più aspettare ed è pronto a sbarcare in Europa per il grande salto della carriera. Sulle tracce dell’argentino ci sono diversi club di Premier League, Liga e Ligue 1. In passato Almada è stato un pallino anche di Cristiano Giuntoli che adesso sta valutando la fattibilità dell’operazione per un eventuale assalto della Juventus. Come vi stiamo raccontando ormai da diverse settimane, il club bianconero è a caccia di un centrocampista che possa alzare il livello qualitativo della rosa, ma che allo stesso tempo garantisca una soluzione in più a Massimiliano Allegri, vista l’emergenza dopo le squalifiche di Paul Pogba e Nicolò Fagioli.

Juventus, 20 milioni per prelevare Thiago Almada dall’MLS

L’argentino Thiago Almada potrebbe fare molto comodo alla Juventus, soprattuttoper la sua capacità di innescare i compagni ma anche di trovare la rete con facilità.

Con la maglia dell’Atlanta, infatti, ha già collezionato 13 gol e 16 assist in stagione, tra MLS e coppe nazionali. Il club americano, come riportato da calciomercato.com, ha aperto alla cessione del centrocampista, ma solo a titolo definitivo. L’Atlanta parte da una base di 20 milioni di euro, cifra che attualmente non rispecchia le possibilità economiche attuali della Vecchia Signora. Questo è uno dei principali ostacoli al suo approdo in Italia. La Juventus, infatti, è orientata verso soluzioni in prestito con diritto di riscatto, così da mantenere un giusto equilibrio tra competitività e sostenibilità. Senza dimenticare la concorrenza europea già molto fitta.