Mamma mia che Juventus: il colpaccio da 25 milioni è da Scudetto

Cresce l’attesa in casa Juventus per la prossima sfida che vedrà i bianconeri affrontare il Napoli di Walter Mazzarri.

Stiamo entrando in una fase importante della stagione. Ci avviamo alla fine dell’anno e al giro di boa. Bisognerà dunque evitare di perdere terreno per strada per rimanere incollati all’Inter, che non sembra conoscere ostacoli. Proprio i nerazzurri hanno sbancato Napoli nell’ultimo weekend riprendendosi la vetta.

Proprio quel Napoli che ora proverà a mettere i bastoni tra le ruote ad una Juventus che ha dimostrato di poter battere chiunque. Nonostante i problemi che hanno colpito la rosa di Allegri nel corso di questi mesi, tra infortuni e squalifiche, sono arrivati tanti risultati positivi che fanno ben sperare per il futuro. Di sicuro la partita contro i partenopei è di quelle molto insidiose, un altro esame di maturità da superare per acquisire sempre più consapevolezza nei propri mezzi e sognare in grande.

Juventus su Javi Guerra: fissato il prezzo del gioiello

Molti sogni futuri del club passano anche dalle sessioni di calciomercato che ci saranno nel corso del 2024. Già a gennaio Giuntoli è chiamato a portare rinforzi alla corte di mister Allegri, anche se le maggiori novità saranno attese per l’estate. Di sicuro si deve lavorare con largo anticipo se si vuole anticipare la concorrenza.

In Spagna “Estadio Deportivo” riporta un rumors che vede la Juventus coinvolta. I bianconeri sarebbero infatti molti interessati al gioiello del Valencia Javi Guerra. Il centrocampista, che ha solo 20 anni, ha un contratto fino al 2027 e una clausola rescissoria di 100 milioni di euro. Ma il club iberico sarebbero pronto a lasciarlo partire per una somma decisamente minore. La Juve già a gennaio sarebbe pronta a formulare una offerta di 25 milioni di euro per portarlo alla corte di Allegri. Un investimento che sarebbe decisamente oneroso ma che testimonierebbe la volontà di puntare forte sulla linea verde.