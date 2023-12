Colpo d’ala Juventus, Serie A saccheggiata: sbarca gratis a Torino

La Juve tenta “lo scippo” a Lotito. Alcune situazioni di mercato possono aprire opportunità interessanti, soprattutto se sono a basso costo.

Nel nome della sostenibilità. Quella che permette di fare il passo giusto, mai più lungo della gamba. Negli ultimi anni della gestione Agnelli il passo è stato troppe volte più lungo della gamba ed i risultati, drammatici, si sono visti.

Nel nome della sostenibilità. Diventa fondamentale tarare i vasi comunicanti. Ad ogni entrata deve corrispondere un’uscita. Nel nome della sostenibilità ci si può orientare anche verso i giocatori in scadenza il prossimo 30 giugno.

Per Giuntoli la strada della sostenibilità non è una delle opzioni possibili, è la strada obbligata da seguire. I futuri parametri zero diventano gli obiettivi delle società. Anche della Juventus.

Scandagliando il mercato, italiano e straniero, vi possono essere numerose opportunità Sembra che la Juventus e Giuntoli ne abbiano puntato uno in particolare che gioca nel campionato italiano.

Matteo Moretto, con un post su X, ci rivela l’arcano riguardante il parametro zero che sarebbe seguito dalla Juventus: “Felipe Anderson, rinnovo fermo: c’è l’ombra della Juventus“.

Il trentenne brasiliano, ex West Ham, ha il contratto in scadenza con la Lazio il prossimo 30 giugno e pertanto già alla fine di gennaio potrebbe firmare con un altro club. Al momento è tutto fermo. Qualche giorno fa il quotidiano romano Il Messaggero ha lanciato l’allarme in casa Lazio parlando della possibilità che vi fosse la Juventus dietro il giocatore della Lazio

Arriva un’ulteriore conferma all’esperto di calciomercato, Fabrizio Romano, che su X posta: “Felipe Anderson, in scadenza a giugno con la Lazio, non ha ancora trovato l’accordo per un nuovo contratto. La Juve è tra i club che stanno monitorando l’ala brasiliana come potenziale colpo a zero per la prossima stagione“.

“Un indizio è un indizio, due indizi sono una coincidenza, ma tre indizi fanno una prova, scriveva Agatha Christie“. Il Messaggero, Matteo Moretto e Fabrizio Romano. Eccoli i tre indizi che provano che Felipe Anderson giocherà nella Juventus. Forse.

🇧🇷 Felipe Anderson, out of contract in June with Lazio and there’s still no deal in place to sign new contract at this stage.

Juventus are among clubs monitoring the Brazilian winger as potential free agent solution for next season. @MatteMoretto 🤝🏻 pic.twitter.com/yyAGf7QQlh

— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) December 7, 2023