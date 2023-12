Juve-Napoli, volano gli stracci tra Kvara e Gatti: pallonata dietro la schiena

Grande spettacolo nel confronto di questa sera tra la Juventus e il Napoli, in una sfida molto equilibrata e combattuta.

Finora grande equilibrio in campo nel confronto tra la squadra di Allegri e quella di Mazzarri. Del resto si affrontano due grandi formazioni che hanno lo stesso obiettivo, quello di riuscire a centrare la qualificazione alla prossima edizione della Champions League.

La Juventus allo Stadium ha cercato in questa prima frazione di imporre il suo gioco, ma si è trovata di fronte un avversario molto compatto e voglioso di riscattare l’ultima sconfitta patita in casa contro l’Inter di Simone Inzaghi.

Juventus, Szczesny salva tutto: il portiere è il migliore

Il primo tempo è stato decisamente equilibrato e combattuto. Con il Napoli subito pericoloso con un tiro-cross di Di Lorenzo. Poi doppia occasione Juve con Vlahovic e McKennie. Il Napoli pare più in palla e prima della mezzora Kvaratskhelia fallisce una clamorosa occasione. Ancora ospiti pericolosi dieci minuti dopo, quando solo una prodezza di Szczesny su Di Lorenzo salva al porta bianconera.

Una parata tecnicamente clamorosa di #Szczęsny, a mano aperta nello stile del miglior Buffon. #JuveNapoli#jvtblive pic.twitter.com/jRqoSPlM3a — Vincenzo Pastore (@VincePastore) December 8, 2023

Da sottolineare anche il battibecco tra Kvaratskhelia e Gatti, con il georgiano che per un gesto di stizza ha scaraventato il pallone addosso al difensore bianconero, ricevendo in cambio un cartellino giallo. Primo tempo che si è chiuso dunque sul risultato di 0-0. Ora un breve riposo e poi nuovamente tutti pronti a vivere un secondo tempo nel quale pare possa davvero succedere tutto. Per la Juventus non sarà affatto semplice riuscire a portare a casa il successo, nonostante il vantaggio di poter giocare davanti ai propri tifosi. Per adesso Szczesny è il migliore in campo della squadra di Allegri e questa non è certo una bella notizia.