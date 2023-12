Juventus-Napoli, Allegri soddisfatto: “Guadagnato punti su rivali”

Grande festa tra i tifosi della Juventus per il successo della loro squadra del cuore contro il Napoli di Mazzarri.

Risultato finale 1-0 quello della sfida che è andata in scena allo Stadium. Tre punti di platino quelli conquistati dalla squadra di Allegri, che continua così a sognare in grande. Ora la Juve è prima in classifica, almeno per il momento, aspettando la partita dell’Inter.

La sfida è stata molto combattuta. Il Napoli ha giocato meglio nel primo tempo, divorandosi una occasione con Kvaratskhelia e poi con Di Lorenzo, sul cui tiro Szczesny ha fatto un vero e proprio miracolo. Nella ripresa però ci ha pensato Gatti a portare in vantaggio i padroni di casa. Il difensore di testa ha colpito il pallone che si è insaccato alle spalle del portiere partenopeo. Inutile la reazione del Napoli, a cui è stato annullato un gol di Osihmen. La Juve ha resistito e ha portato a casa la vittoria.

Juventus, Allegri loda il gruppo: “Straordinario”

Ovviamente mister Allegri è soddisfatto della prestazione dei suoi uomini, non potrebbe essere altrimenti. “Questa vittoria aumenta il nostro vantaggio sul Napoli e sulla quinta in classifica. Dunque è un bel risultato per noi, che possiamo così restare tra le prime quattro, senza guardare a quello che sarà il 26 maggio. Dobbiamo continuare a lavorare, perchè sbagliamo ancora troppo tecnicamente” ha detto il tecnico in conferenza.

Allegri ha lodato la sua squadra: “Ho un gruppo straordinario nel quale tutti hanno capito che devono mettersi a disposizione della squadra”. A Dazn il tecnico ha spiegato: “Nel calcio le fasi sono altalenanti e noi dobbiamo trovare l’equilibrio. Possiamo anche dire di voler vincere lo scudetto, ma la realtà sono le singole partite, iniziando dalla prossima con il Genoa. Passo dopo passo dobbiamo lottarre per arrivare in Champions League e restare attaccati alla squadra favorita per vincere il campionato”.