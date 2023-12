Juve-Napoli, cambio obbligato per Vlahovic: diagnosi immediata

Ancora grandi emozioni nel confronto che si sta avviando allo Stadium tra la Juventus e il Napoli.

Una sfida ad alta classifica quella che sta andando in scena tra la formazione di Allegri e quella di Walter Mazzarri. Due squadre che hanno lo stesso obiettivo, vale a dire qualificarsi per la prossima edizione della Champions League.

Nel corso del primo tempo i partenopei si sono resi pericolosi in un paio di occasioni e hanno avuto le palle gol migliori per portarsi in vantaggio. Poco incisiva invece è stata la Juventus che in attacco si è visto davvero molto poco. E che è andata al riposo sul risultato di parità soprattutto grazie alle prodezze del portiere polacco Szczesny. Non sono mancati nemmeno episodi contestati e di grande nervosismo. Del resto la posta in palio è molto alta ed entrambe le squadre vorrebbero regalare delle grandi soddisfazioni alla propria tifoseria.

Juventus, problema per Vlahovic: deve lasciare il campo

Ad inizio ripresa la Juventus è riuscita a trovare la rete del vantaggio grazie a Federico Gatti. Che dopo aver consentito alla sua squadra di andare a vincere sul campo del Monza nell’ultimo turno al momento sta regalando i tre punti anche per i partenopei. Una scelta davvero azzeccata quella dell’allenatore bianconero.

Purtroppo per Allegri potrebbero non arrivare delle buone notizie dall’infermeria. Al minuto numero 68 infatti Vlahovic si è accasciato al suolo per un problema alla gamba destra. E dunque è stato costretto a lasciare il campo al collega Milik. Non è stata una partita indimenticabile quella giocata dal serbo, che ha dovuto sudare parecchio contro i difensori del Napoli. E’ chiaro che non ci sono ancora notizie riguardo le condizioni del centravanti. Ma secondo i giornalisti di DAZN a bordocampo potrebbe trattarsi anche semplicemente di un crampo o di un indurimento muscolare.