Juventus-Napoli come non l’avete mai vista: decisione storica di DAZN

Juventus-Napoli, questa sì che è una novità assoluta: la svolta di Dazn dà ufficialmente il via a una nuova era del calcio.

Perché accontentarsi della sola partita quando ci si può concedere una vera e propria esperienza immersiva nel magico mondo bianconero, e non solo? L’8 dicembre sarà una giornata storica per i tifosi: per la prima volta in assoluto, infatti, succederà qualcosa di assolutamente nuovo e al tempo stesso incredibilmente futuristico.

Vi piace l’idea di potervi gustare la Serie A in un modo che non avete mai assaporato prima d’ora? Ecco, sarete felici di sapere, allora, che in occasione del big match di venerdì sera, quello tra Juventus-Napoli, i giocatori scenderanno in campo portando con sé qualcosa di rivoluzionario. Il fischio d’inizio è fissato alle 20:45, ma nel frattempo avranno già fatto una cosa epocale. Saranno stati i primi, infatti, ad utilizzare la body-cam, frutto di una costante ricerca e innovazione e fortemente voluta dalla Lega Serie A.

Cosa cambierà? Semplice: indossando questa body-cam durante la fase immediatamente precedente alla partita, gli spettatori potranno spiare i loro campioni del cuore e scoprire cosa facciano durante la fase del riscaldamento. A patto che si sia sottoscritto un abbonamento a Dazn, visto che è li che si provvederà a trasmettere questi nuovi contenuti in esclusiva.

Juventus-Napoli da una prospettiva inedita: una novità assoluta

Va da sé che questa novità, frutto della collaborazione strategica tra i club della massima serie, la Lega e Dazn, cambierà per sempre il nostro tradizionale modo di intendere e di vivere il calcio.

La body-cam segnerà infatti l’inizio di una nuova era, improntata ancor di più sulla spettacolarizzazione del calcio. Farà in modo, per così dire, che il tifoso sia sempre più protagonista della sua passione per il pallone e delle imprese della sua squadra del cuore. Gli sembrerà di essere lì in campo con tutti loro e questo non potrà che fare felici i calciofili d’Italia. Pronti ad accogliere questa mirabolante novità?