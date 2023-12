Juventus-Napoli, UFFICIALE: i convocati di Allegri, ci sono delle novità

Ufficiale i convocati di Massimiliano Allegri per la sfida casalinga contro il Napoli di questa sera: i dettagli.

Stasera una partita che si preavvisa da cardiopalma in quel di Torino. La Juventus ospiterà nel proprio stadio di casa, l’Allianz Stadium, il Napoli di Walter Mazzarri.

I convocati in vista del match di questa sera ⚪⚫ #JuveNapoli 📜 pic.twitter.com/2yvISDPlnE — JuventusFC (@juventusfc) December 8, 2023

Come, anticipato, quella di questa sera sarà una sfida decisamente importante per i ragazzi di Allegri che dovranno affrontare una sfida fondamentale per la classifica ma soprattutto per il primato, laddove, adesso, l’Inter figura prima. I bianconei tenteranno di vincere una sfida tutt’altro facile, anzi, molto complicata contro gli attuali campioni d’Italia. Rimaniamo in attesa, dunque, di capire cosa succederà sul campo. Appuntamento per le 20.45.