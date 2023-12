“Mi dispiace tanto”: Guardiola lo regala alla Juve

“Mi dispiace tanto”, il tecnico catalano in conferenza stampa ha rincarato la dose: un segnale in vista del mercato di gennaio?

In Inghilterra si parla di Manchester City in crisi. Pep Guardiola e i suoi uomini non vincono da quattro partite e nel turno infrasettimanale di mercoledì scorso si sono arresi all’Aston Villa di Unai Emery dopo tre pareggi consecutivi. Ai Villans è bastato un gol di Bailey per condannare i Cityzens alla loro terza sconfitta stagionale. E nel giro di poche settimane il City è precipitato in classifica, scivolando al quarto posto, a -6 dall’Arsenal capolista. C’è da preoccuparsi? La risposta è affermativa.

Non più di tanto, però. Perché anche lo scorso anno Haaland e compagni attraversarono dei momenti difficili, per poi recuperare nella seconda parte del campionato e superare l’Arsenal al fotofinish. Una rimonta che fu il preludio al mitologico Treble, la vittoria delle tre principali manifestazioni: Premier League, FA Cup e Champions League, quest’ultima vinta per la prima volta nella storia del club. In ogni caso il Manchester City deve riprendere il passo di un mese fa se vuole tornare in corsa per il titolo (che vince da tre anni di fila).

“Mi dispiace tanto”, Guardiola “liquida” Phillips: “Faccio fatica a sceglierlo”

In questo fine settimana il Manchester City scenderà in campo domenica in casa del Luton, una neopromossa che martedì scorso ha messo in difficoltà l’Arsenal.

Presentando la partita, Guardiola ha parlato anche di alcuni giocatori, tra cui Kalvin Phillips, obiettivo dichiarato della Juventus per gennaio. Il centrocampista ex Leeds finora ha giocato davvero poco, con il tecnico catalano che continua a tenerlo ai margini delle sue rotazioni. “Mi dispiace che con me non abbia trovato spazio. Non so cosa succederà, ma faccio fatica a sceglierlo nella mia formazione”, ha detto l’allenatore catalano in conferenza. Soltanto quattro le presenze di Phillips, che potrebbe trovare spazio nella prossima sfida di Champions League con la Stella Rossa, a qualificazione già acquisita.