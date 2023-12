“È lì per caso”: scoppia la polemica prima di Juve-Napoli, c’entra sempre Allegri

“È lì per caso”, il tecnico livornese di nuovo nel mirino. Ma stavolta le critiche non provengono dai tifosi bianconeri.

Sarà anche meno sentita dai tifosi bianconeri, ma è impossibile dire che sia unilaterale. La rivalità tra Juventus e Napoli, sebbene la storia ci dice che sono state poche le volte in cui bianconeri e azzurri hanno avuto obiettivi comuni, esiste eccome. E tra poche ore si rinverdirà in uno scontro diretto che né gli uomini di Massimiliano Allegri né quello di Walter Mazzarri vogliono perdere e che mette in palio tre punti di un certo peso specifico.

Negli ultimi vent’anni bianconeri e azzurri hanno dato vita a battaglie epiche. A cominciare dalle sfide in Serie B nella stagione 2006-07, con la Juve appena retrocessa per i fatti di Calciopoli e i partenopei che stavano risorgendo dopo il doloroso fallimento e l’inferno della Serie C. Una rivalità – non solo prettamente calcistica – che ha probabilmente avuto il suo culmine nella primavera del 2018, quando le due squadre si ritrovarono a lottare per il tricolore. A poche giornate dalla fine del campionato il Napoli riuscì ad espugnare lo Stadium grazie alla rete di Kalidou Koulibaly allo scadere, ma nella giornata successiva naufragarono a Firenze, spalancando le porte dell’ennesimo trionfo alla Signora.

“È lì per caso”, i tifosi del Napoli bocciano Allegri: “Non merita questa classifica”

Quella tra Juventus e Napoli è una rivalità anche dal punto di vista “filosofico”: due modi di intendere il calcio. Il pragmatismo allegriano da una parte e il calcio spumeggiante di Sarri prima e di Spalletti poi dall’altra.

Ora sulla panchina partenopea c’è Mazzarri, nato a pochi chilometri dalla Livorno di Allegri ma forse per certi versi più simile al suo corregionale rispetto ad altri tecnici toscani. Fatto sta che per diversi tifosi del Napoli la Juventus non meriterebbe l’attuale posizione di classifica per quanto espresso finora. “Si tratta di una squadra che non ha gioco – ha detto un aficionado azzurro ai tifosi di Calciomercato.it – il secondo posto della Juve è immeritato”. “Non merita questa classifica”, dice un altro. Non tutti, però, sono d’accordo: “La Juve è seconda solo perché in questa stagione non gioca le coppe”, è la versione di un altro tifoso azzurro.