Squalifica Pogba: Giuntoli fa chiarezza prima di Juve-Napoli

La Juventus è pronta per il big match di questa sera contro il Napoli, partita molto sentita dalle due tifoserie.

I bianconeri affrontano l’undici di Mazzarri con il chiaro intento di andarsi a prendere i tre punti per continuare a sognare in grande. Entrambe le squadre hanno come obiettivo la conquista di un piazzamento utile per la prossima Champions League. Proprio per questo motivo la partita sarà molto delicata.

Di sicuro riuscirà a vincere chi sbaglierà di meno e riuscirà a mantenere i nervi saldi. Allegri ha schierato la miglior formazione possibile e spera di tenere la scia dell’Inter. I nerazzurri continuano ad esser la squadra favorita numero uno per la conquista dello scudetto. Un sogno per una Juventus che però dal prossimo mercato potrebbe ricevere dei rinforzi in grado di migliorare la qualità dell’organico.

Juventus, Giuntoli: “Pogba? Ci confronteremo con il suo entourage”

Intanto nel prepartita ai microfoni di Dazn si è presentato proprio il grande ex Giuntoli. Che oltre a parlare della partita si è soffermato anche sulla questione Pogba. Il francese rischia una lunga squalifica dopo il controllo antidoping ormai della scorsa estate.

Giuntoli ha spiegato con chiarezza quella che sarà la posizione della Juventus. “Attendiamo l’ultimo grado di giudizio prima di dire la nostra. Ci vogliamo confrontare prima con il suo entourage. Aspettiamo” sono le sue parole. Ad ogni modo la vicenda Pogba non cambierà probabilmente la strategia del club, che sarà chiamato nel prossimo calciomercato a cercare delle alternative in mezzo al campo. Il francese attende di conoscere il suo futuro e il rischio è quello di rimanere a lungo lontano dal terreno di gioco.