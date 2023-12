Accordo raggiunto: la Juventus incassa 23 milioni di euro

Calciomercato Juventus, siamo ai saluti finali. Il mercato che potrebbe prevedere nuovi arrivi alla Continassa, impone necessarie partenze.

C’è gran parte dell’organico bianconero che sta vivendo con grande entusiasmo questo momento della formazione bianconera. I risultati della squadra di Allegri stanno superando le più rosee aspettative.

I lugubri pronostici estivi degli addetti ai lavori sono stati, al momento, rispediti al mittente. Allegri è stato capace di creare un piccolo capolavoro nel mezzo delle avversità e ha costruito un gruppo granitico che sopperisce alla mancanza, oggettiva, di qualità, se confrontata con quella delle dirette avversarie, con una feroce determinazione e voglia di vincere.

Come sempre avviene in un gruppo però non tutti possono essere contenti alla stessa maniera. C’è anche chi contento non lo è affatto, poiché immaginava la sua stagione assai diversa dall’attuale. La cura dei musi lunghi spetta un po’ ad Allegri ma, soprattutto, a Giuntoli. Spetta a lui infatti, insieme ad ogni singolo scontento, trovare la soluzione migliore.

Una soluzione che spesso può portare alla decisione estrema, quella di una cessione che permetta a chi è stato utilizzato poco, o niente, di poter accumulare esperienza e minuti, altrove.

Calciomercato Juventus, siamo arrivati ai saluti

Samuel Iling Junior ha avuto un inizio di stagione diverso da quanto potesse immaginare, partendo dall’esperienza maturata nella scorsa stagione. Utilizzato poco da Allegri potrebbe essere ceduto a gennaio.

Su footballinsider247.com si parla del prossimo futuro dell’Under 21 inglese. Da quanto risulta a Football Insider il Tottenham è pronto a offrire circa 20 milioni di sterline per Samuel Iling Junior.

Un’offerta che la Juventus sarebbe pronta a accettare. Vengono così confermate le voci che da alcune settimane parlano di un futuro in Premier League per l’esterno inglese, classe 2003.

Il tecnico del Tottenham, Ange Postecoglou, ritiene il giovane esterno bianconero un profilo ideale per la tipologia di gioco adottata dagli Spurs, decisamente offensiva. E chissà che in estate Iling Junior non ritrovi anche Dusan Vlahovic.

Dopo la roboante cessione di Harry Kane al Bayern Monaco, il Tottenham non ha infatti trovato un degno sostituto del centravanti della nazionale inglese. Postecoglou sembra abbia puntato il centravanti serbo della Juventus.

Ma questa è un’altra storia. Forse un’altra, possibile trattativa.