L’autostrada per Torino è indigesta: niente Juve, lo aspetta la Liga

La Real Sociedad anticipa la Juventus e si avvicina a un profilo di spessore della Premier League

Cristiano Giuntoli e Giovanni Manna sono pienamente focalizzati sul mercato invernale che si aprirà tra meno di un mese.

La lista degli obiettivi è piuttosto lunga, alcuni concreti già per gennaio, altri più plausibile per giugno. La Juventus ha valutato tanti nomi in questi mesi tra cui anche Youri Tielemans, attuale centrocampista dell’Aston Villa. Giocatore ormai esperto che da tanti anni ormai milita in Premier League. Dopo gli inizi all’Anderlecht e la parantesi francese al Monaco, è approdato al Leicester nel 2019. In estate si è trasferito all’Aston Villa a parametro zero e sta vivendo una stagione non particolarmente entusiasmante e piuttosto altalenante rispetto ai suoi anni migliori, come certificano i suoi numeri: appena un gol e 4 assist tra Premier e Conference League. Tielemans è legato al club inglese fino a giugno 2027 ma ha diverse richieste in giro per l’Europa, in particolare dalla Spagna.

Juventus, la Real Sociedad in prima fila per Tielemans

Come riportato dalla redazione di okfichajes.com, uno dei club in prima linea per l’acquisto di Tielemans è la Real Sociedad.

Il belga non è particolarmente soddisfatto della sua attuale situazione all’Aston Villa. In una recente conferenza stampa, infatti, ha espresso il suo malcontento, lasciando intendere le difficoltà nel rapporto con l’allenatore Unai Emery. Intanto l’allenatore della Real Sociedad Imanol Alguacil avrebbe esplicitamente espresso la volontà di avere Tielemans già da gennaio.

Il club spagnolo, però, deve fare i conti non solo con la volontà del giocatore ma anche con quella dell’Aston Villa e con la richiesta economica di circa 20 milioni di euro. La Juventus proverà a giocarsi le sue carte ma certamente in questo momento ha meno appeal rispetto al club di San Sebastian che ha già raggiunto l’accesso agli ottavi di Champions e si giocherà il primo posto nel girone con l’Inter nell’ultima partita in programma a San Siro il 12 dicembre.