Colpo da 25 milioni di euro: Guardiola distrugge la Juve

Il calciomercato della Juventus è sempre un argomento di grande attualità tra i tifosi della squadra di Allegri.

Gennaio è ormai alle porte e tutte le squadre si stanno dando molto da fare per puntellare i loro organici. Magari con affari low cost. Ma è anche vero che si sta già lavorando per il futuro, per il prossimo campionato: l’estate sarà incandescente per la Juve e per tutti gli altri top club.

Juventus, il Manchester City ti soffia Echeverri

Ormai la società bianconera ha delineato la sua strategia, puntando anche sulla capacità di scouting di Giuntoli. Si cercano in giro giovani talenti, che siano già su ottimi livelli e che abbiano un costo ancora accessibile per le tasche di club che non hanno risorse come quelli di Premier League, ad esempio.

Sportitalia.it sottolinea come la Juventus continui ad essere interessato ad uno dei campioncini più in vista di questo periodo, vale a dire Claudio Echeverri. Sotto contratto con il River Plate, si sta mettendo sempre più in evidenza attirando l’attenzione dei club europei. Tra cui anche Real e Barcellona. Tuttavia c’è una squadra in pole position per lui ed è il Manchester City, che sarebbe pronto a versare la clausola rescissoria da 21,4 milioni di sterline. Guardiola si frega le mani, potrebbe avere in mano presto uno degli assi del calcio del futuro.