Comunicato UFFICIALE dopo Juve-Napoli: “Trauma distorsivo al ginocchio”

La nota ufficiale a poche ore dal triplice fischio di Juventus-Napoli fuga ogni dubbio. Ecco tutti i dettagli dell’infortunio.

Al termine di una gara piuttosto complicata, la Juventus è riuscita ad avere la meglio del Napoli conquistando tre punti dal peso specifico enorme. Mostrando la solita compattezza difensiva, i bianconeri hanno avuto la meglio della compagine di Mazzarri, che soprattutto nella prima frazione di gioco aveva creato i presupposti per andare a segno in diverse circostanze.

Alla fine, però, ha prevalso la voglia di imporsi dei padroni di casa. Grazie a Federico Gatti, la Juventus ha lanciato un altro messaggio importante al campionato, riguadagnando almeno momentaneamente la vetta della classifica. Beffa atroce per i partenopei, ora lontani 12 punti della Vecchia Signora. Ad agitare ancor di più le acque in casa azzurra, d’altronde, ci ha pensato anche il comunicato ufficiale legato alle condizioni di Cajuste.

Il centrocampista francese, sottoposto agli esami strumentali di rito, dovrà stare fermo ao i box per diverse settimane. Gli esami strumentali a cui si è sottoposto Cajuste hanno infatti evidenziato un trauma distorsivo al ginocchio. Ecco il comunicato ufficiale del club partenopeo: “Cajuste ha effettuato lavoro personalizzato in palestra in seguito a un trauma distorsivo al ginocchio accusato ieri in partita”.