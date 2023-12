Cristina Buccino come Jessica Rabbit: un attentato ai fan

Cristina Buccino, l’ultima foto ha fatto saltare dalla sedia tutti i suoi follower: è anche più ammaliante di Jessica Rabbit.

Prevalgono il bianco e il nero, nella parte superiore della sua gallery di Instagram. Bianco e nero come i colori della sua squadra del cuore, la Juventus, da sempre croce e delizia di questa splendida modella che arriva dalla Calabria, più precisamente dalla zona del magico Pollino.

La sola nota di colore presente all’interno del suo profilo balza dunque, inevitabilmente, all’occhio. Ma non è questo il solo motivo per cui lo scatto che intendiamo sottoporre alla vostra attenzione ha mandato in estasi i follower – che, pensate un po’, sono ormai 3 milioni – di Cristina Buccino. C’è bensì qualcosa, in questa foto deliziosamente pre-natalizia, che ha fatto sussultare tutti loro nel momento in cui questa immagine ha fatto capolino nel loro feed.

Che poi è stato un “attentato” bello e buono, se vogliamo, perché non si fa così. Non si possono postare scatti del genere da un momento all’altro e pretendere che nessuno perda i sensi. Certe immagini pericolose, come questa per l’appunto, debbono essere annunciate, affinché non giochino brutti scherzi agli ignari fan che si potrebbero imbattere in esse.

Pazzesca Cristina Buccino: l’abito rosso è una delizia

Ma veniamo a noi. Questo scatto, dicevamo, è quanto di meglio potessimo aspettarci di ricevere come assaggio dell’atmosfera natalizia che ci ha ormai definitivamente pervasi. E c’è un motivo ben preciso, se lo diciamo.

Cristina Buccino sembra davvero Jessica Rabbit, il personaggio immaginario nato dalla penna di Gary Wolf nel 1981 e sbarcato poi sul grande schermo nel mitico cult dal titolo Chi ha incastrato Roger Rabbit? Esattamente come la moglie del coniglio protagonista del film, la modella calabrese indossa un abito rosso che è tutto un programma.

Un vestito di velluto rosso, così stretto da chiedersi come faccia a respirare lì dentro, che segue le sue curve come nessun altro abito sarebbe in grado di fare. Ha completato il suo look con una pelliccia di colore bianco ed ecco qui, il più grande spettacolo dopo il Big Bang è servito.