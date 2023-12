Fulmine a ciel sereno Juventus: lo ‘caccia’ Chiesa

Juve, questa decisione proprio non piace. Quando il mercato si avvicina è il momento delle scelte ed alcune possono non piacere. Assolutamente.

Valutazioni. In queste ore le starà facendo Massimiliano Allegri alla vigilia della grande sfida che opporrà la Juventus al Napoli di Walter Mazzarri. Le starà ponderando Cristiano Giuntoli in vista del prossimo mercato di gennaio.

E’ un momento importante della stagione della Juventus poiché si è nella parte finale del girone di andata. Arrivare al fatidico giro di boa con l’odierna posizione in classifica, se non addirittura migliore, sarebbe importantissimo perché, a quel punto il mercato potrebbe dare un ulteriore impulso alla stagione bianconera.

Uno-due tasselli in più potrebbero davvero segnare la differenza e l’intera stagione della Juventus. Per i nuovi ingressi vi devono però, necessariamente, essere delle partenze. Chi è/sono colui/coloro che dovranno finanziare gli acquisti?

In rampa di lancio, pronto a salutare la Juventus, già a gennaio, potrebbe esserci Samuel Iling Junior. All’inizio del raduno estivo il giovane inglese sperava davvero che questa sarebbe stata la sua stagione. La partenza di Di Maria sembrava il viatico migliore per un suo maggior utilizzo, ma non è stato così. Allegri lo ha fatto scendere in campo rarissime volte.

La Juventus potrebbe decidere di cederlo e nella sua Inghilterra c’è chi è disposto a prenderlo.

Juve questa decisione proprio non piace ai tifosi

Iling Junior potrebbe pertanto partire già a gennaio. Della situazione dell’Under 21 inglese ha parlato Graziano Carugo Campi sul suo profilo X, come ci ricorda wigglesport.it.

Il giornalista ha parlato delle offerte giunte per il classe 2003 della Juventus e che non vanno oltre i 10 milioni di euro. Dalla sua cessione la società bianconera vorrebbe realizzare una buona plusvalenza da mettere a bilancio.

Un colpo decisivo per d’addio di Iling Junior potrebbe arrivare dal rinnovo di contratto di Federico Chiesa. La scelta di cedere Iling Junior non piace affatto ai tifosi della Juventus che ritengono che la società stia commettendo un doppio, gravissimo errore.

Il primo è cedere un talento come Samuel Iling Junior che durante la stagione passata ha mostrato qualità non comuni e il secondo darlo via per una cifra ritenuta troppo bassa, quando tra un anno o due varrà molto di più. Un anno o due appunto, bene che vada. La Juventus non ha tutto questo tempo. Purtroppo.