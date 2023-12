Juventus-Napoli, cori beceri allo Stadium: incubo maxi stangata

Cori beceri durante Juventus-Napoli all’Allianz Stadium: rischio maxi-stangata per la curva

Anche il Napoli si schianta contro il muro della Juventus. La squadra di Allegri vince la classica partita di ‘corto muso’, grazie all’incornata di Federico Gatti e si prende il primo posto per 24 ore.

Adesso attenderà la risposta dell’Inter, chiamata a riprendersi la vetta nel match di San Siro contro l’Udinese. La pressione della Juventus continua ad essere concreta e ad oggi, guardando la classifica, possiamo parlare sempre più di una lotta a due per il titolo. Il Napoli con la sconfitta di ieri è uscita dalla lotta scudetto, almeno per adesso, con un distacco di 12 punti dalla vetta. Resta la variabile Milan che, facendo risultato a Bergamo con l’Atalanta, potrebbe rimanere aggrappata ai primi due posti. Quella tra Juventus e Napoli è stato sicuramente uno degli appuntamenti più attesi del campionato di Serie A ma ancora una volta è sfociata in questioni extra-campo poco piacevoli e che nulla hanno a che vedere col senso dello sport.

Juventus-Napoli, cori shock della curva bianconera contro i napoletani: rischio chiusura

Spesso in queste occasioni assistiamo a cori e frasi molto offensive da parte degli ultras, che non hanno nulla a che fare con la partita.

Anche questa volta non ha fatto eccezione. Come si evince dal filmato che sta facendo il giro del web, durante Juventus-Napoli, dalla curva bianconera è partito un coro vergognoso nei confronti dei tifosi partenopei: “Uccidiamo questi basta…di”. Una frase di un gruppo di ultras che si è sentita in maniera chiara dal video stesso. Un episodio che si aggiunge ai diversi già avvenuti tra le due tifoserie. Bisognerà costatare se gli ispettori della Procura Federale presenti all’Allianz Stadium abbiano avvertito altri cori che riguardano ‘discriminazioni territoriali’ e come giudicheranno quelli girati sul web. Il rischio può essere quello di una maxi squalifica con la chiusura della curva bianconera. Bisognerà attendere il comunicato del Giudice sportivo, previsto per martedì prossimo.