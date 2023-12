Laura Cremaschi, di corsa ma con stile: riflesso piccante

Laura Cremaschi, di fretta sì ma ai like non si rinuncia mai: attento, il video della showgirl ti lascerà senza fiato.

Le sue curve non hanno più segreti. I follower hanno avuto, nel tempo, l’onore e il piacere di ammirarle più e più volte. Eppure, Laura Cremaschi non ha ancora finito di stupirli. Sa sempre come lasciarli senza fiato e in questo, sarebbe sciocco negarlo, è una vera e propria maestra.

La showgirl 36enne dal corpo mozzafiato e gli occhi azzurri, che più azzurri proprio non si può, ha alle spalle, come noto, diverse apparizioni sul piccolo schermo. Ha partecipato al mitico Avanti un altro nei panni della Bonas, ma è anche stata una delle tentatrici del seguitissimo Temptation Island Vip. E in tutto ciò, ha trovato anche il tempo di laurearsi: oggi è dottoressa in psicologia clinica, ma continuerà a studiare così da avere una formazione ancor più completa nel campo che tanto le piace.

Nel frattempo, tra una cosa e l’altra, miete pure qualche vittima sui social network. Miss Padania 2006 – fu quello il concorso che la consacrò ad astro nascente della moda – è attivissima sui social e la sua presenza online è molto gradita dai follower. Il numero dei suoi sostenitori cresce di giorno in giorno e possiamo considerarla, ad oggi, una delle regine indiscusse del web.

Laura Cremaschi, arrossisce pure lo specchio: che meraviglia

Laura Cremaschi, che secondo i rumors oggi sarebbe single, proprio nei giorni scorsi ha postato una Instagram stories che ha mandato in tilt il popolo dei social.

Era evidente che si trovasse dietro le quinte di un programma televisivo, ma ha ammesso di essere di corsa perché avrebbe dovuto sostenere, l’indomani, un esame. Doveva quindi correre a studiare, ma nonostante ciò ha trovato il tempo di far sognare i suoi estimatori con una visione a luci rosse.

Il video girato allo specchio ci restituisce un riflesso bollente e seducente. Si vede lei, con indosso un reggiseno e dei leggings e sopra una pelliccia di colore bianco, che ammicca all’obiettivo lasciando che tutti ammirino la sua bellezza stravolgente. Di corsa sì, ma senza mai rinunciare allo stile e ai like.