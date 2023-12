Inter tradita, consegnano il regalo di Natale alla Juve: è un bomber

L’Inter è dimenticata e vola alla Juve. Il mercato con tutte le sue suggestioni che sembrano non conoscere il tempo che passa.

Il calcio è pieno di pagine che raccontano storie di squadre e giocatori che si sono inseguiti per una vita intera senza trovarsi mai. Quasi che i tempi delle parti in causa non maturassero congiuntamente ma che ciascuna ne avesse di propri.

Il mercato, quasi ad ogni stagione, propone inseguimenti che a volte vanno a buon fine, altre volte no. La sessione di gennaio è un passaggio importante per la Juventus. Sia per l’immediato e sia per preparare, eventualmente, il mercato della prossima estate, quando le scelte strategiche di Giuntoli avranno un supporto, soprattutto economico, maggiore.

E’ in estate che verranno valutate, e prese, le decisioni spartiacque, quelle che marcano il passaggio da un’epoca a un’altra. La madre di tutte le scelte, dal punto di vista tecnico, riguarda, neanche a dirlo, Dusan Vlahovic. Da qui a giugno ogni partita sarà un esame per il numero nove della Juventus.

Il suo peso economico, a causa di un ingaggio in continua crescita, come da regolare contratto, sta diventando insostenibile economicamente ma soprattutto ingiustificabile perché troppo alterno è il rendimento del centravanti serbo. Nel caso di cessione del classe 2000 alla Juventus potrebbe esserci un ritorno…al passato.

I tifosi della Juventus lo hanno avuto per anni come acerrimo avversario. Il centravanti dell’Inter, esattamente come Lukaku.

Chissà cosa penserebbero i tifosi della Juventus che hanno combattuto per un’estate intera per non vedere Lukaku in maglia bianconera al posto di Vlahovic, se sapessero che la Juventus ora potrebbe sostituire il serbo con l’ex centravanti dell’Inter. Con colui che vi era prima dell’arrivo del colosso belga: Mauro Icardi.

La Turchia ha restituito un grande attaccante che sembrava perso nelle nebbie post-Inter. Un anno e mezzo di Galatasaray hanno riportato Icardi su tutte le prime pagine dei giornali sportivi di tutta Europa. Di nuovo il trentenne campione argentino è tornato ad essere oggetto del desiderio di tanti grandi club, Juventus inclusa.

Quante possibilità ci sono di vedere Icardi in bianconero addirittura a gennaio? Come riportato da wigglesport.it, su Sisal l’arrivo di Icardi alla Juventus è dato a 12. Assai più probabile il passaggio in bianconero di un altro storico obiettivo della Juventus, Domenico Berardi, che è dato a 3,5. Chissà cosa ne pensa Allegri?