Calciomercato: vuole solo la Juventus, arriva l’annuncio

La Juventus continua a sorprendere in Serie A, mantenendo una compattezza senza pari e dimostrando di essere la squadra capace di restare concentrata fino all’ultimo minuto. In questa stagione, il simbolo indiscusso della Vecchia Signora è Federico Gatti. Il padre del difensore, Ludovico Gatti, ha rivelato dettagli interessanti sul figlio e sull’ambiente juventino in un’intervista rilasciata a ‘Tuttosport’. Anche nell’ultima sfida contro il Napoli, Gatti è stato protagonista segnando la rete decisiva, e il suo genitore ha raccontato con entusiasmo: “Ero allo stadio e ho potuto godermi da vicino il gol di Federico“. Ludovico Gatti è particolarmente felice che il figlio sia diventato il simbolo di questa Juve operaia, affermando: “Questa è una squadra che cerca di rinascere dopo anni senza vittorie.”

Federico Gatti il simbolo: vuole solo la Juventus

Il padre di Gatti ha elogiato il lavoro di Massimiliano Allegri, definendolo “enorme“. Il rapporto speciale tra il tecnico e il difensore sembra essere uno degli ingredienti chiave della stagione della Juventus. Mentre Allegri evita di parlare apertamente di obiettivi come lo Scudetto, tra i giocatori e le famiglie si inizia a sussurrare l’ambizione di tornare in cima alla classifica. Ludovico Gatti dichiara: “Per la Juve, lo Scudetto non può essere un sogno, ma un’ambizione. I giocatori ne parlano, ma sanno di dover volare alto.”

Riguardo alle voci di mercato della scorsa estate, il padre di Gatti conferma che alcuni club inglesi erano interessati al difensore, ma Federico ha sempre avuto una chiara preferenza: “In estate lo volevano un paio di club inglesi e io ho sempre pensato che quello della Premier League fosse un calcio adatto a lui. Ma mio figlio la vede diversamente: ha sempre e solo voluto la Juventus.” Una scelta che ora sta dando i suoi frutti, consolidando la posizione di Gatti come pilastro difensivo e fedele ambasciatore della maglia bianconera.