Calciomercato Juventus, Perin dice basta: scambio choc

Lo storico secondo lo vuole il Barcellona. La storia del calcio è piena di pagine che raccontano di giocatori che hanno atteso il loro turno.

Il cantautore Luciano Ligabue, interista sfegatato, ha dedicato una sua splendida canzone, “Una vita da mediano“, ad uno dei suoi idoli in nerazzurro, Gabriele Oriali.

Si potrebbe prendere a prestito, solo per un attimo, il titolo della canzone del Liga, e modificandolo leggermente, potremmo intitolarla “Una vita da secondo“. Da dedicare a chi ha passato la vita eternamente in panchina, da secondo portiere.

Anche da questo punto di vista la Juventus è all’avanguardia. Sarà perché ha sempre avuto grandi portieri, quasi sempre italiani, Szczesny rappresenta una gradita eccezione, la società bianconera ha una bella tradizione di numeri 12 storici.

Chi ha i capelli bianchi come chi scrive potrà ricordare Massimo Piloni, secondo di Pietro Carmignani e poi di Dino Zoff. Dopo di lui il Numeri 1 dei numeri 12: Luciano Bodini, una vita da secondo prima di Dino Zoff e poi di Stefano Tacconi.

Un grande portiere secondo soltanto a grandissimi portieri. Bodini ha difeso la porta della Juventus nella semifinale di Coppa dei Campioni quando i bianconeri, battendo in semifinale il Bordeaux, conquistò la finale di Bruxelles, quella tragica dell’Heysel.

Lo storico secondo vuole tornare primo

Tra poco potrebbe scoccare l’ora di un altro secondo della Juventus, un po’ meno storico, ma anche lui con qualche anno di panchina alle spalle: Mattia Perin.

Arrivato alla Juventus nel 2018, tra un prestito e l’altro, ha sempre ricoperto il ruolo di secondo con la massima professionalità. Quando è stato chiamato in campo nessuno mai ha rimpianto il portiere titolare.

Ora, però, un ghiotta occasione potrebbe bussare alla porta del portiere di Latina. Nella stagione in cui la Juventus è fuori dalle competizioni europee per le note vicende, Mattia Perin potrebbe scendere in campo ed ascoltare l’inno della Champions League. Da titolare.

Il miglior secondo d’Italia potrebbe infatti far comodo ad una grande d’Europa: il Barcellona. I catalani hanno purtroppo perduto per tutto il resto della stagione il loro numero uno Marc-André ter Stegen, fermato da un grave infortunio.

Come ci fa sapere dotsport.it il Barcellona vuole chiedere Mattia Perin in prestito alla Juventus fino a giugno e per convincere la società bianconera i blaugrana sono disposti a rinunciare ad acquisire le prestazioni del centrocampista olandese del Manchester United, Donny van der Beek, inseguito anche dalla Juventus. Cortesia per cortesia.