Dazn, lo sconto è per tutti: fai presto, il tempo stringe

Dazn, se sei a caccia di offerte irripetibili sei nel posto giusto: non perdere tempo, è il momento migliore per farlo.

Rosso? Macché. Dorato? Assolutamente no. Argentato? Rosa? Tiffany? No, no e no. Il Natale dei tifosi juventini non può che essere bianconero ed è del tutto lecito che ognuno di loro si aspetti di trovare, ai piedi dell’albero vestito a festa, un regalo che strizzi l’occhio alla loro passione.

Vi farà piacere sapere, dunque, nel caso in cui siate in cerca di doni per i vostri amici dall’incrollabile fede bianconera, che esiste un “posto” in cui potrete trovare tutto quello che certamente li renderà felici. Non tutti sanno ancora che è stato da poco lanciato il Dazn Shop, un negozio online in cui è possibile trovare il merchandising sportivo ufficiale dei vari club. Si tratta ancora di un progetto pilota, tant’è che è partito solo in Spagna, per il momento. Ciò nonostante, sarà comunque possibile effettuare i propri acquisti natalizi attraverso questa piattaforma e sorprendere le persone a noi care con gadget, capi di abbigliamento e accessori per tutti i gusti e per tutte le tasche.

L’e-commerce vanta, pensate un po’, un catalogo che include articoli di oltre 900 tra squadre, organizzazioni sportive, leghe e chi più ne ha più ne metta. Ma c’è un altro motivo, al di là dell’incredibile assortimento del Dazn Shop, per affidarvi alla nuova piattaforma.

Dazn, farlo adesso conviene: sconto da non perdere

Comprare adesso conviene perché Dazn ha ben pensato di offrire, in concomitanza con il lancio del suo negozio, uno sconto che fareste bene a prendere al volo. Nel vero senso della parola.

In questo momento, chiunque sbarchi per la prima volta sull’e-commerce targato Dazn avrà la possibilità, infatti, di ottenere una riduzione del 20% sull’importo speso. Vale solo sul primo acquisto, ma non ci sono altre condizioni da soddisfare per poterlo riscattare: è rivolto, quindi, a tutti, nessuno escluso.

Occhio, però: non vale su qualunque articolo presente sul sito, ma sulla maggior parte di essi. Accertatevi sempre, quindi, durante il vostro shopping online, che a ciò che mettete nel cartello sia effettivamente applicabile lo sconto in questione.