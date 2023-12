Formazione non corretta, UFFICIALE: sconfitta a tavolino

Formazione non corretta. Chi sbaglia paga. Un errore che è costato caro. La giustizia sportiva ha fatto il suo corso con la rinomata velocità.

Una partita di calcio come tante, in un campionato come tanti, Al termine c’è un vincitore ed uno sconfitto, come tante altre volte. Soltanto che questa volta il risultato non lo ha deciso il campo, bensì il giudice sportivo. E non è esattamente la stessa cosa.

Come ci informa calciomercato.it, la gara in questione, disputata lo scorso 29 novembre, ha posto di fronte le formazioni di Marina di Massa e del Pontremoli, nella semifinale della Coppa Provinciale di Massa Carrara.

La gara si è conclusa con la vittoria della formazione di Marina di Massa per 2-1. Una vittoria sub-judice a causa del ricorso presentato dalla formazione ospite del Pontremoli. Motivo? La distinta con la formazione ufficiale presentava infatti un errore.

Tutto è partito da una verifica effettuata sul portale della Lega Nazionale Dilettanti per verificare il regolare tesseramento di un giocatore del Marina di Massa. La verifica ha portato alla luce la reale posizione del giocatore Luca Bertucelli.

Il giocatore non è mai stato tesserato dalla formazione Marina di Massa. Il giudice sportivo ha pertanto accolto il ricorso presentato dal Pontremoli ed assegnato lo 0-3 a tavolino.

Il Marina di Massa non ha presentato ricorso accettando di fatto la decisione del giudice sportivo. Il Pontremoli ha quindi conquistato la finale della Coppa Provinciale di Massa Carrara.