Intreccio tra due grandi ex: Juventus sbattuta fuori

Ritorna un ex bianconero e la Juve che dice? Un nome prestigioso del calcio italiano ritorna nel calcio italiano, per andare dove?

Nel vorticoso giro di voci, che si levano sempre più alte man mano che ci si avvicina alla fatidica data del 1° gennaio, inizio della finestra di mercato invernale, le presunte trattative che possono, o sarebbe meglio dire, potrebbero coinvolgere la Juventus, aumentano a vista d’occhio.

Non vi è giorno che non vi sia un nome sicuro per i bianconeri, pronto a sbarcare alla Continassa e ad apporre la sua preziosa firma in calce ad un ricco contratto, nonostante le ben note ristrettezze della società.

C’è voglia di Juve. C’è voglia di rivederla protagonista, perché vincere senza una Juventus competitiva è una vittoria a metà. Il buon inizio di campionato della formazione di Allegri ha contribuito ad un aumento di interesse nei confronti del campionato.

E quando si avvicina il mercato è sempre la società bianconera ad attirare la maggiore attenzione. Secondo i media tutti giocherebbero nella Juventus, perché i bianconeri tirano come nessuno.

Anche adesso che un campione italiano potrebbe rientrare in Serie A tutti mettono la Juventus in pole position.

Ritorna un ex bianconero e la Juve che dice?

E’ pronto a ritornare in Italia dopo un anno e mezzo, al massimo due. Federico Bernardeschi, classe 1994, potrebbe tornare in Seria A già entro la prossima sessione di mercato.

Il talentuoso ex giocatore della Juventus, soprannominato Brunelleschi per la sua abilità tecnica ai tempi in cui militava nella Fiorentina, a luglio del 2022, a seguito del mancato accordo per il rinnovo del contratto con la Juventus, si è trasferito in Major League Soccer, massimo campionato di calcio per gli Stati Uniti e Canada, nella formazione del Toronto FC.

Ma dopo un anno e mezzo si può dire che entrambe la parti siano deluse. Il Toronto di Bernardeschi, Bernardeschi del Toronto. La soluzione migliore è la separazione. Si può cominciare con un prestito in Italia già a gennaio. Ma dove?

Non alla Juventus, almeno fino ad oggi, nonostante il suo nome sia stato accostato più volte alla società bianconera. La Lazio di Maurizio Sarri, che lo ha avuto durante il suo anno sulla panchina bianconera potrebbe rappresentare un’opportunità interessante.

Come ci ricorda dotsport.it, gli infortuni patiti dalla formazione biancoceleste, Patric, Romagnoli, Luis Alberto, Zaccagni, Isaksen potrebbero indurre il presidente laziale Lotito a chiudere l’operazione in prestito.