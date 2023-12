Allegri lo ha mandato via: oltre 20 milioni, Juventus accontentata

Avanti tutta con le trattative di mercato per una Juventus che a gennaio sarà sicuramente una protagonista indiscussa.

L’inizio del calciomercato è ormai alle porte e tutte le squadre si stanno dando da fare per cercare dei tasselli da inserire nelle loro rose. Del resto siamo ad un passo dal giro di boa e bisogna preparare nel migliore dei modi il nuovo anno solare.

È così anche per la Juventus, che per forza di cose dovrà muoversi per rinforzare il suo organico. Mister Allegri ha come necessità primaria quella di accogliere almeno un nuovo centrocampista visto che ha perso per strada delle pedine preziose come Pogba e Fagioli. Lavoro dunque in vista per il direttore sportivo bianconero Cristiano Giuntoli, che nella prima sessione del nuovo anno dovrà cercare di cogliere delle occasioni che si presenteranno strada facendo per far sì che che l’allenatore possa avere al più presto dei rinforzi.

Juventus, il tesoretto dalla cessione di Iling-Junior

Quest’anno la Juventus non sta partecipando a nessuna competizione europea e questo ovviamente pesa non poco sul bilancio. Meno risorse a disposizione vuol dire dover per forza di cose crearsi un vero e proprio tesoretto con le cessioni di quei giocatori che vengono considerati sacrificabili dalla dirigenza.

Uno di questi è l’esterno Iling Junior. In questa prima parte della stagione per il giovane calciatore sbocciato nella Next Gen c’è stato davvero poco spazio. Pochi i minuti accumulati e la sensazione che l’allenatore non conti molto su di lui per questa stagione. Proprio per questo motivo a gennaio non è da escludere una sua cessione. Come scrive “Football Insider” ci sono diversi club di premier League interessati alle sue prestazioni ma in pole position pare esserci il Tottenham. Gli Spurs sono pronti a farsi avanti e a mettere sul piatto una somma di 20 milioni di euro che sarebbe senz’altro gradita alla Juventus.