Rebecca Staffelli, pizzo come se piovesse: intimo senza filtri

Rebecca Staffelli gioca il jolly e si presenta in studio con il look più sexy del 2023: mai visto niente del genere.

Ha preso il posto che lo scorso anno era occupato da Giulia Salemi e questo ruolo sembra esserlo stato cucito addosso. Rebecca Staffelli, non che la sua predecessora fosse da meno, è bravissima nel ruolo di opinionista social del Grande Fratello. Un’edizione che stenta a decollare ma che, mal che vada, ci ha regalato lei.

E sarebbe un periodo fantastico per la figlia dell’inviato di Striscia la notizia, se non fosse che in questi giorni è finita sotto i riflettori per un episodio che di bello non ha proprio nulla. Nell’aprile del 2022, la bella Rebecca si era vista costretta a denunciare per diffamazione il trapper Mr Rizzus. Nel mirino c’era un suo brano, sfacciatamente sessista, al cui interno compariva una strofa che la tirava in ballo: “20900 (come il cap della città in cui vive la ragazza, ossia Monza, ndr) delinquenti / sco**amo la figlia di Staffelli”.

L’idea del verso era figlia, come si era poi scoperto, della volontà di Mr Rizzus di “vendicarsi”, in un certo senso, di un servizio di Valerio Staffelli, che aveva evidenziato quanto di frequente, nei brani trap, si incitasse all’uso di sostanze stupefacenti. Dopo quel servizio, il trapper aveva iniziato con minacce ed insulti e si era quindi provveduto ad avviare un procedimento di stalking, poi sospeso, nei suoi confronti. Sta di fatto che, nei giorni scorsi, la bella 25enne, opinionista del Gf e speaker radiofonica, lo ha rivisto in tribunale, dove si è recata per deporre la sua testimonianza relativamente ai fatti accaduti.

Rebecca Staffelli da panico: mai visto niente del genere

Un episodio che l’ha profondamente turbata ma che non ha scalfito, per fortuna, la sua voglia di fare carriera e di ritagliarsi uno spazio non solo nel mondo della radio, ma dello spettacolo in generale.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Becky (@rebecca_staffelli)

E ce la farà di sicuro, la splendida Rebecca, se continuerà così. I fan sono pazzi di lei e possiamo solo immaginare come possano avere reagito quando, nei giorni scorsi, la loro beniamina si è presentata sui social con un nuovo reel da non perdere.

Nel video in questione la Staffelli indossa una tuta completamente di pizzo, con solo un blazer a coprire lo stretto indispensabile. L’intimo, però, resta completamente a vista, per la gioia del pubblico che era presente in studio e di quello dei fan che se lo sono gustati seppur a distanza.