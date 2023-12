Un ‘Diavolo’ allo stadio: 007 in azione, Juventus in gabbia

Calciomercato Juventus, gli scout sono già in azione. I bianconeri in questo modo hanno una concorrente per il colpo in mezzo al campo

Gennaio si avvicina e la Juventus ha bisogno di innesti e inizia a pensare a quelli che possono essere i colpi. Qualcuno soprattutto in mezzo al campo potrebbe arrivare, ma anche davanti, con un calciatore più offensivo, si potrebbe vedere qualche volto nuovo. Vedremo.

Di certo non sarà facile per Giuntoli riuscire nei colpi per diversi motivi. Gli elementi che la Juve ha messo nel mirino sono nel mirino anche delle big europee. Se prima vi abbiamo parlato del colpo Jorginho, per il quale, forse, la strada è in discesa, un discorso diverso è quello che vede coinvolto Sudakov. L’ucraino dello Shakhtar, entrato nei radar juventini, è seguito anche da altri club, che hanno mandato gli agenti in azione.

Calciomercato Juventus, lo United su Sudakov

Una squadra che non se la sta passando benissimo è lo United: il club inglese è in grossa difficoltà in campionato e pure in Europa e per questo dovrebbe agire in maniera imponente sul mercato. Da un poco di tempo a questa pare, riportano dall’Inghilterra, i Red Devils hanno deciso di visionare da vicino quelle che sono le prestazioni di Sudakov, un elemento che come sappiamo e come vi abbiamo raccontato è nel mirino della Juventus.

In poche parole, come spiegato prima, per Giuntoli le cose non sono così semplici da fare. Sarà un mercato difficile quello che si aprirà tra un poco di settimane visto che sono molte le squadre che, anche per via di un inizio di stagione complicato, hanno bisogno di rinforzarsi.