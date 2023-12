Alisha Lehmann, scorpacciata di curve: stretto da togliere il fiato

Alisha Lehmann, la stella dell’Aston Villa si è assicurata un numero gigantesco di like con un nuovo selfie che toglie il respiro.

Un solo calendario potrebbe non essere sufficiente. Potrebbe non garantire ai follower la piena soddisfazione. Contiene d’altra parte “solo” 12 foto, indipendentemente da quanto sexy possano essere, motivo per il quale si “esaurisce” fin troppo in fretta. Fortuna, allora, che esistono i social network.

Instagram, X e Facebook sono l’ideale per gli utenti che vogliono mantenere un filo diretto con i propri beniamini. Hanno permesso loro, infatti, di essere costantemente aggiornati circa le novità che li riguardano e, perché no, di dare una sbirciata nella loro quotidianità. I fan di Alisha Lehmann ne daranno ben più di una, per la verità, visto e considerato che la loro campionessa del cuore è molto attiva sui social e che non perde occasione per palesarsi sui suoi canali. Portando sempre con sé, sapendo quanto piacciano ai suoi sostenitori, un sacco di sorprese.

La stella dell’Aston Villa potrebbe scriverci un libro, una guida, su come si stuzzichino i follower su Instagram e sulle altre piattaforme. Sa sempre inventarsi un modo nuovo per farlo e la sorpresa più grande è che non delude mai le aspettative.

Alisha Lehmann, il corpetto strizza il lato A e lo spettacolo è servito sui social

Non è successo neanche stavolta, quando la bella Alisha, tra le calciatrici più famose e più pagate del mondo, ha postato su Instagram un paio di scatti tutti da ammirare. Due fotografie delle quali saranno felicissimi le 16,2 milioni di persone che seguono il suo profilo con grande attenzione.

La Lehmann posa in queste immagini con gli abiti “civili” e non con la divisa d’ordinanza della squadra in cui gioca. Indossa, per la precisione, un top bustier molto attillato, di colore blu, che ha dei ganci sul seno e che strizza il suo lato A in una maniera che faticherete ad immaginare. Meglio guardare direttamente le foto e farsi una scorpacciata di bellezza, a questo punto.