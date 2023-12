La Juve lo prende e passa al 3-4-1-2: a Torino il nuovo 10

La Juventus punta il futuro top player e numero 10. C’è l’opzione per giocare con il 3-3-1-2: i dettagli dell’affare.

La Juventus è pronta a scatenarsi sul mercato di gennaio per colmare il gap che la separa dall’Inter in Serie A. Il nome in prima linea per rafforzare il centrocampo bianconero è quello dell’ucraino Sudakov, attualmente in forza allo Shakhtar Donetsk. L’obiettivo è chiaro: alzare la qualità offensiva di un reparto già robusto nell’interdizione.

Il tecnico Massimiliano Allegri sembra puntare su Sudakov per aggiungere creatività e imprevedibilità al centrocampo bianconero. La flessibilità tattica di Sudakov gli permetterebbe di operare efficacemente nella posizione di trequartista, aprendo la possibilità di sperimentare il 3-4-1-2. Con questa mossa, la Juventus mira a cambiare il proprio assetto tattico per affrontare le sfide del girone di ritorno.

Sudakov è il sogno per gennaio: possibile cambio modulo

L’alternativa individuata dalla Juventus è Rodrigo De Paul, già nel mirino estivo della squadra bianconera. Il centrocampista argentino è considerato un’opzione valida per rinforzare il reparto mediano, portando con sé esperienza e qualità tecniche. La Juventus è pronta a entrare in trattative per assicurarsi le prestazioni del giocatore.

Il mercato di gennaio si preannuncia quindi ricco di movimenti strategici da parte della Juventus, che vuole consolidare la propria posizione in Serie A e ridurre il distacco nei confronti dell’Inter. La seconda metà della stagione si prospetta interessante, con la Vecchia Signora intenzionata a rafforzare le proprie fila per sfidare i rivali nella corsa al titolo.