Colpo Europeo, nuovo mediano Juventus: ha vinto Allegri

Calciomercato Juventus, il colpo in mediana potrebbe essere quello davvero importante. Le ultime sul possibile innesto bianconero

Ci sono delle novità importanti che riguardano quello che potrebbe essere il futuro di Phillips, centrocampista del Manchester City che i bianconeri hanno messo nel mirino come possibile colpo del mercato di gennaio. Una situazione, così come raccontato da calciomercato.it, che apre a degli sviluppi che potrebbero essere decisamente importanti.

Il centrocampista, si legge, considera come “prioritaria la Juventus nelle sue scelte”. Anche perché a Torino l’inglese avrebbe una maglia da titolare quasi assicurata in una operazione che si potrebbe fare in prestito secco. Insomma, tutto porta a quello che potrebbe essere un colpo di Giuntoli, con Allegri che spinge per avere quel centrocampista che serve, eccome, nel suo reparto.

Calciomercato Juventus, la situazione Phillips

“L’operazione in prestito secco consentirebbe a Fagioli di ritrovare il posto da titolare nella prossima stagione ed a Phillips di non perdere la nazionale in vista degli Europei” ha spiegato Marco Giordano.

“All’inglese è stata assicurata centralità da Allegri se dovesse arrivare alla Juventus a gennaio. Tutto nelle mani del City, soprattutto se dovessero arrivare offerte remunerative”. E ovviamente dalle parti di Torino sperano che queste offerte non arriveranno mai.