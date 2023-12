Guardiola preferisce la Juventus: il primo acquisto è già sotto l’albero

Guardiola preferisce la Juventus, le parole del tecnico catalano pronunciate nei giorni scorsi sono inequivocabili.

Gennaio è ormai alle porte. E non stupisce il fatto che si torni prepotentemente a parlare di mercato. La sessione invernale aprirà finalmente le danze giorno 2 e tra i club che faranno di tutto per non farsi trovare impreparati c’è anche la Juventus, chiamata a fare qualche piccolo sacrificio per continuare a tenere il passo dell’Inter in campionato.

I bianconeri, infatti, per esigenze di bilancio, la scorsa estate non si sono mossi per quanto riguarda le operazioni in entrata, limitandosi a fare cassa con gli esuberi. L’unico acquisto è stato lo statunitense Timothy Weah, che in questo momento è fermo a causa di un infortunio. Il centrocampo e le fasce – soprattutto quella destra – sono le zone di campo in cui c’è più bisogno di rinforzi. Cristiano Giuntoli dovrà fornire maggiori alternative a Massimiliano Allegri, che in questi mesi ha dovuto per forza fare di necessità virtù. Serve qualcuno che possa prendere il posto di Nicolò Fagioli, ad esempio, squalificato fino a maggio per la vicenda delle scommesse. Per non parlare, poi, di Paul Pogba, per il quale la Procura antidoping ha chiesto quattro anni di stop a causa della positività al testosterone.

Guardiola preferisce la Juventus, Phillips ora è più vicino

Il giocatore che Giuntoli avrebbe messo nel mirino è Kalvin Phillips del Manchester City, che in Inghilterra sta trovando pochissimo spazio.

L’ex Leeds, infatti, è completamente sparito dai radar di Pep Guardiola, che pochi giorni fa ha detto in conferenza stampa di “non vederlo” nella sua squadra. Una vera e propria sentenza che apre diversi scenari di mercato. Il tecnico catalano ha di fatto scaricato il centrocampista della nazionale inglese. E secondo la Gazzetta dello Sport fornito un “assist” alla Juventus, che a questo punto può tranquillamente affondare il colpo e cercare di portare il mediano di origini giamaicane e irlandesi a Torino, accontentando al tempo stesso Allegri, che sta cercando un elemento con le sue caratteristiche.