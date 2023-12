Jessica Melena, una ciliegia tira l’altra: scollatura irresistibile

Jessica Melena ammalia i follower con uno scatto ad alto tasso di sensualità: lo splendido lato A in primissimo piano.

In questo mare di coppie male assortite e interessate più alla celebrità che non a metter su famiglia, loro rappresentano una bellissima eccezione. Quella composta da Jessica Melena e Ciro Immobile, attaccante della Lazio della Nazionale italiana, è difatti una delle coppie più autentiche e più affiatate dell’intero star system.

Sono convolati a nozze nel 2014, a Bucchianico, ma si conoscevano già da 2 anni. I dettagli del loro primo incontro li hanno rivelati, proprio qualche giorno fa, alla corte di Silvia Toffanin, che li ha voluti insieme nello studio di Verissimo in quanto testimonial perfetti di un amore puro e smisurato. “È stato un colpo di fulmine – hanno raccontato i due sposi – abbiamo un po’ bruciato le tappe. Il Pescara stava per vincere il campionato – ha detto Immobile, che a quel tempo giocava in Abruzzo – e la sera del primo incontro non ho potuto parlarle più di tanto perché tanta gente mi fermava e voleva parlare con me o farsi una foto. Non ci siamo praticamente parlati. Ma poi ci siamo rivisti e le ho spiegato. E da lì non ci siamo più lasciati”.

E dire che Jessica, che bella lo è sempre stata ma che adesso è più affascinante che mai, neanche sapeva chi fosse, quel bel fustaccio incontrato per caso. Quello che sarebbe poi diventato, nel santuario di San Camillo De Lellis, a Bucchianico, suo marito. Il padre dei loro 4, meravigliosi, bambini: Michela, Giorgia, Mattia e Andrea.

Jessica Melena ammalia i follower: lato A in primissimo piano

La Melena, di conseguenza, è una delle wag più amate d’Italia. Non solo perché incarna, per l’appunto, il prototipo della donna perfetta, che brilla di luce propria ma che, al tempo stesso, forma col marito una squadra invincibile nell’interessa della loro bella famiglia.

Ma anche perché, diciamocelo, è affascinante da morire. E lo è più del solito nella foto, condivisa nelle scorse ore sui social, in cui indossa un abitino molto attillato che mette bene in risalto il suo vistoso décolleté. Un vestito “tempestato” di ciliegie su sfondo nero che hanno attirato un sacco di like.