Juventus, c’è la lista della spesa: Giuntoli ha deciso

È già tempo di guardare avanti in casa Juventus, ai prossimi appuntamenti di campionato di questo mese di dicembre.

Due trasferte molto insidiose attendono la formazione di Massimiliano Allegri prima della conclusione di questo anno solare. È banale sottolineare come l’intenzione dei bianconeri sia quella di riuscire a portare l’intera posta in palio a casa in entrambe le occasioni, per continuare a sognare in grande nel nuovo anno.

La Juventus finora è stata l’unica squadra in grado di reggere il ritmo infernale dell’Inter capolista. Un ritmo che sarà complicato da mantenere fino alla fine della stagione. Ma i ragazzi di Allegri hanno dimostrato finora di avere tutte le parti in regola per poter ambire a qualcosa in più del piazzamento utile per la prossima Champions League. Molto importante per capire quale potrebbe essere il futuro della Juve sarà anche il calciomercato di gennaio e nel cuore il direttore sportivo che siamo Giuntoli sarà chiamato a portare nuove pedine alla corte dell’allenatore.

Juventus, Phillips in pole. De Paul e Ruiz sullo sfondo

La priorità del club bianconero continua a rimanere l’arrivo di almeno un centrocampista. Necessario, in considerazione del fatto che finora Allegri ha dovuto fare a meno di Fagioli e Pogba. Anche numericamente servono delle nuove opzioni.

Calciomercato.it ha fatto il punto della situazione, sottolineando come la prima opzione di Giuntoli continua a rimanere Kalvin Phillips del Manchester City. Calciatore sul quale sta lavorando il direttore sportivo, convinto di strappare il sì dei citizens per il prestito secco fino alla fine della stagione. Ci sono però ovviamente delle alternative. De Paul dell’Atletico Madrid, ad esempio. Gli spagnoli chiedono 30 milioni di euro per il suo cartellino. Non solo pochi. Pressochè lo stesso prezzo di Fabian Ruiz del Psg, altro giocatore che sarebbe gradito ad Allegri, così come Koopmeiners dell’Atalanta. Ma in questo il prezzo sarebbe ancora più alto.