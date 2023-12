Gravissimo infortunio e nuovo blitz: Juventus sotto assedio

Il calciomercato della Juventus è sempre un argomento di grande attualità tra i tifosi in questo periodo dell’anno.

Ci stiamo avvicinando all’arrivo del mese di gennaio e con esso anche all’inizio della nuova sessione di calciomercato invernale. Nella quale tutte le squadre cercheranno di rinforzarsi nel tentativo di raggiungere i traguardi che si sono prefissi per questa stagione.

Non fa ovviamente eccezione una Juventus che sa bene quali saranno le priorità da raggiungere in questa sessione di trasferimenti invernali. Portare almeno un centrocampista alla corte di mister Allegri è la missione del direttore sportivo Cristiano Giuntoli. Che nel corso delle ultime settimane avrà già stilato una lista di potenziali obiettivi e iniziato ad imbastire le varie trattative. Non ci sono grandi somme a disposizione, per cui si dovrà essere abili a trovare delle occasioni in giro per il mondo per far sì che l’allenatore possa contare su volti nuovi in grado di migliorare la qualità dell’organico.

Juventus, Rabiot nel mirino del Barcellona: ecco perché

Allo stesso tempo però è chiaro che la Juventus deve tenersi stretta i propri gioielli se vuole ambire a qualcosa di importante. Alcuni elementi hanno il contratto in scadenza a giugno e sono nel mirino di club europei che sperano di fare un affare.

“Todofichajes” riporta infatti che il Barcellona sia in pressing sui bianconeri per Adrien Rabiot. Il centrocampista francese sarebbe infatti il prescelto per sostituire l’infortunato Gavi, che dovrà rimanere fuori per molti mesi. Non bisogna dimenticarsi che Rabiot è in scadenza di contratto e la Juve sta cercando di trovare una intesa per il suo rinnovo. Impensabile che Allegri lasci partire uno dei suoi giocatori cardine, in questa stagione il francese è davvero uno dei leader della squadra. Ma il calciomercato è sempre aperto alle sorprese.