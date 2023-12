Inter e Juventus si ‘scambiano’ gli allenatori: bomba dalla Francia

La Juventus sta già pensando alle prossime impegnative partite che l’attendono in questa fine del mese di dicembre.

Chiudere nel migliore dei modi l’anno solare è la missione della squadra allenata da Massimiliano Allegri. L’unica che finora è estata in grado di reggere il ritmo di un Inter che non sembra conoscere ostacoli. E che rimane la favorita numero uno per la vittoria dello scudetto.

La Juventus dal canto suo ha finora disputato una prima parte di stagione sicuramente sopra le righe. I ragazzi bianconeri hanno dimostrato di avere tutte le carte in regola per far sognare la propria tifoseria. Conquistare il quarto posto rimane all’obiettivo minimo da inseguire ma è chiaro che l’appetito vien mangiando. E dunque è lecito puntare anche alla conquista di quello scudetto che manca da troppo tempo a Torino. Una spinta in più per la Juve potrebbe essere rappresentata dagli innesti che inevitabilmente dovranno arrivare dal prossimo calciomercato di gennaio.

Si chiude l’anno ma non è ancora tempo di bilanci, nemmeno in casa Juve. Per quelli bisognerà attendere la conclusione della stagione, anche se finora non si può non elogiare il lavoro svolto da Allegri. Anche legato alla crescita di diversi giocatori.

