Allegri come Sinner: galeotto fu lo stadio

Allegri è tale e quale a Sinner e ha anche fatto la sua stessa scelta: per farlo non c’è luogo migliore dello stadio.

Di questi tempi fa più notizia chi riesce a nascondersi e a mantenere un minimo di privacy che non chi spiffera ai quattro venti ogni singolo dettaglio della sua vita privata. Vale per il tennista numero 1 d’Italia, Jannik Sinner, ma anche per il tecnico bianconero, Massimiliano Allegri.

Il primo è fidanzato da tre anni con una splendida modella di nome Maria Braccini: le loro apparizioni insieme, tuttavia, si possono contare sulle dita di una mano. L’ultima di esse, la più eclatante, risale a due settimane fa: si sapeva così poco della vita di Sinner che la stampa aveva iniziato a fantasticare su un presunto flirt con un’altra modella, Laura Margesin, motivo per il quale Jannik aveva ben pensato di mettere tutti a tacere sbattendo loro in faccia la verità.

Aveva quindi portato la sua dolce metà a San Siro in occasione di Milan-Borussia Dortmund, facendo sì che le sirene del gossip di spegnessero una volta per tutte. E lo stadio sembrerebbe essere il luogo perfetto per gli uomini riservati che decidono, all’improvviso, di vuotare il sacco a proposito della propria vita sentimentale, dal momento che anche Allegri ha seguito il modus operandi di Sinner.

Allegri non si nasconde più: in tribuna c’è anche Nina

In tribuna, in occasione del match Juventus-Napoli, in tribuna c’era anche la fidanzata del tecnico livornese, la cui presenza non è di certo passata inosservata.

Si era intuito che i due avessero una relazione già da tempo, ma Allegri è sempre stato molto discreto e ha fatto in modo, quindi, che nessuno speculasse sulla sua nuova storia d’amore. Al suo fianco, archiviata la storia con Ambra Angiolini, c’è Nina Lange Barresi, che l’allenatore avrebbe conosciuto tra la fine del 2021 e l’inizio del 2022. I primi avvistamenti risalgono all’estate dello scorso anno, quando i due si erano concessi qualche giorno di relax in Sardegna. Ad agosto, poi, erano stati immortalati per le vie di Lugano mano nella mano, dettaglio che aveva sciolto ogni riserva circa la natura della loro relazione.

A Lugano Nina vive e lavora: opera nel settore finanziario e gestisce una società che si occupa di sviluppo, promozione e gestione di iniziative imprenditoriali e commerciali. E, come abbiamo avuto modo di vedere, anche lei è riservata come il tecnico bianconero.