Bonucci ‘prende il posto’ di Allegri alla Juventus: “Voglio fare l’allenatore”

La bomba lanciata da Leonardo Bonucci spiazza i tifosi. La rivelazione dell’ex difensore della Juventus: Voglio fare l’allenatore”

Sono passati ormai diversi mesi dall’addio alla Juventus di Leonardo Bonucci che oggi veste la maglia dell’Union Berlino.

Il suo adattamento alla Bundesliga è stato complesso, anche per le profonde difficoltà della squadra che ad oggi si trova al quartultimo posto in classifica. L’ex difensore bianconero Leonardo Bonucci ha parlato ai microfoni del quotidiano spagnolo ‘Marca‘, rilasciando delle dichiarazioni legate anche al suo futuro che lo rilancerebbero in ottica Juventus. “Mi manca la mia famiglia, l’Italia ma anche la vita quotidiana di Torino. Avrei voluto chiudere la mia carriera alla Juventus, ma sto vivendo questo momento con serenità e maturità. Oggi sono più sereno, soprattutto meno arrabbiato per quello che è accaduto in estate. Spesso parlo con molti dei miei ex compagni, questo dimostra l’importanza della mia figura all’interno dello spogliatoio.Ero un riferimento per i giovani e molto amico con i veterani”.

Juventus, la bomba di Bonucci: “Voglio tornare a Torino da allenatore”

Bonucci ha proseguito sottolineando la voglia di tornare in bianconero, magari da allenatore, lanciando la bomba: “Il mio obiettivo è quello di tornare a Torino in futuro.

Voglio fare l’allenatore e la Juventus è una delle squadre che allenerei più volentieri“.Bonucci ha concluso ringraziando la vecchia proprietà bianconera, che di fatto ha segnato anche i suoi anni migliori di carriera: “Sono molto grato ad Andrea Agnelli, Marotta, Paratici, Nedved e naturalmente ad Antonio Conte che è stato l’allenatore che più mi ha aiutato a crescere, forgiandomi come calciatore”. Una suggestione che potrebbe dividere i tifosi bianconeri ma che certamente in futuro potrebbe diventare un’opzione concreta. Intanto Bonucci ha espresso pubblicamente il suo desiderio, intanto però deve cercare di chiudere nel migliore dei modi la stagione da calciatore dell’Union Berlino.