L’attaccante fa impazzire Inter e Juventus: è la rivelazione della Liga

Juventus e Inter si fiondano sull’attaccante rivelazione della Liga: sfida in Serie A per il bomber del Girona

Il Girona si sta confermando non solo la squadra rivelazione della Liga ma una delle più sorprendenti del panorama europeo.

Dopo 16 partite di campionato occupa il primo posto in Liga, a +2 sul Real Madrid e addirittura a +7 su Atletico Madrid e Barcellona. Proprio nell’ultima giornata ha superato i blaugrana 4-2 lontano dalle mura amiche, confermando che non si tratta più di una casualità. Ad oggi il Girona è una realtà da prendere in grande considerazione, soprattutto per la valorizzazione dei giovani. Contro il Barcellona ha aperto le danze Artem Dovbyk, uno dei talenti che più sta attirando l’attenzione dei club europei. Classe ’97 ucraino, il centravanti del Girona ha già collezionato 8 gol e 5 assist in Liga, alla sua prima stagione nella massima serie spagnola. Le sue prestazioni stanno trascinando la squadra di Michel e di conseguenza è inevitabile che i migliori club europei iniziassero a interessarsi a lui.

La Juventus sfida Inter e Roma per il bomber del Girona Dovbyk

Come sottolineato dal portale spagnolo El Gol Digital, almeno tre grandi club italiani sarebbero già sulle tracce di Dovbyk.

Uno di questi è l’Inter di Simone Inzaghi, capolista della Serie A e sempre molto attenta agli attaccanti stranieri. Dopo l’addio di Lukaku e Dzeko hanno puntato su Marcus Thuram che ad oggi si sta rivelando una scelta estremamente azzeccata. Marotta negli anni ha puntato centravanti relativamente giovani ma allo stesso tempo già con un bagaglio di esperienza consistente. Dovbyk dopo questa stagione si candiderebbe ad essere uno dei preferiti della dirigenza nerazzurra. L’Inter, però, non è sola nella corsa all’attaccante del Girona. Anche la Roma sarebbe sulle sue tracce. Il club giallorosso non è certo di riuscire a trattenere Lukaku a fine stagione e, qualora il belga dovesse rientrare dal prestito, Dovbyk diventerebbe uno dei candidati a sostituirlo. Nella lista delle pretendenti non manca la Juventus che potrebbe non confermare Vlahovic a fine stagione.

L’attaccante ucraino ha un contratto fino al 2028 col Girona che punterà a trattenerlo. Per faro, però, dovrà almeno centrare l’obiettivo Champions League, garantendo quindi un aumento di stipendio al giocatore. Nel caso in cui il Girona dovesse invece crollare nella seconda parte di stagione, è possibile che l’attaccante spinga per andar via a giugno. A quel punto in Serie A partirebbe una vera e propria asta per Dovbyk.