Svolta immediata Juventus: affare a titolo definitivo

Niente colpaccio per la Juventus, almeno a gennaio: lo United lascia andare il big solo a titolo definitivo

Sono tante le situazioni di mercato in ballo per la Juventus. Cristiano Giuntoli e Giovanni Manna stanno lavorando gomito a gomito per dare una sterzata alla stagione dal punto di vista dei rinforzi.

A gennaio la Juventus proverà a fare un nuovo tentativo per Domenico Berardi, priorità per l’attacco. Ci sono anche altri nomi che potrebbero prendere credito nelle prossime settimane. In casa United un nome proposto negli ultimi giorni è quello di Donny Van De Beek. L’olandese potrebbe rivelarsi un’occasione per la Vecchia Signora. Una delle situazione che sta tenendo più col fiato sospeso i tifosi bianconeri, però, è quella che riguarda Jadon Sancho. Il classe 2000 inglese è alla ricerca di nuovi stimoli e nuove sfide e la Serie A potrebbe diventare un’opzione concreta. Sembra non esserci più futuro per lui al Manchester United ma, allo stesso tempo, la sua cessione non è così semplice e ancor meno lo è il suo approdo a Torino.

Juventus, i Red Devils liberano Sancho a gennaio solo a titolo definitivo

Come riportato da ‘The Indipendent‘, Jadon Sancho difficilmente potrà approdare alla Juventus a gennaio.

Il Manchester United ha rotto col giocatore e il rapporto con Erik ten Hag sembra irrecuperabile. Di conseguenza è quasi scontato che il giocatore lascerà i Red Devils. Resta da capire se lo farà a gennaio o al termine della stagione. Il club inglese è disposto a lasciarlo partire, ma solo a titolo definitivo. La Juventus, invece, spinge per il prestito, così da contenere i costi e spendere quasi tutto sull’ingaggio dell’ex Borussia Dortmund che ad oggi è ancora piuttosto alto. Non è escluso un tentativo concreto della Vecchia Signora a giugno ma ad oggi la suggestione potrebbe sfumare. Non mancano le alternative per l’attacco ma ad oggi la priorità rimane il centrocampo, per la dirigenza così come per Massimiliano Allegri.