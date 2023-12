Nuovo allenatore Juventus: Ibra lo porta al Milan

Ibra diventa dirigente del Milan e porta il nuovo allenatore per il dopo Pioli: Juventus beffata dall’ex

La notizia che ha riacceso l’entusiasmo rossonero riguarda Zlatan Ibrahimovic che è ufficialmente tornato al Milan nel ruolo di senior advisor, stretto collaboratore e consulente dell’area sportiva di RedBird.

Una presenza che può ridare entusiasmo all’ambiente e risollevare la squadra da un momento complesso. Secondo quanto riportato da Qsvs, sono tre i nomi che Ibrahimovic potrebbe proporre alla società per il dopo Pioli. Al primo posto ci sarebbe Thiago Motta, attuale allenatore del Bologna ed ex compagno dello stesso Ibra ai tempi del Paris Saint-Germain. Ad oggi rappresenta uno degli allenatori più rivoluzionari del nostro campionato. Da un paio d’anni ormai sta mostrando ottime qualità sia nella gestione del gruppo che nella valorizzazione dei giocatori e la cavalcata del Bologna ne è la prova. Le sue idee di calcio potrebbero sposarsi bene con l’identità del Milan.

Ad oggi l’italo-brasiliano sarebbe una prima scelta per Zlatan. Un nome che di recente era stato accostato anche alla Juventus per il dopo Allegri.

In questo momento diventa anche complicato parlare di un post-Allegri, visto l’ottimo campionato della squadra bianconera fino ad ora. Alla luce del contratto dell’allenatore toscano, però, la società sta già sondando diversi nomi e non è un segreto che Motta fosse nel radar. Ibra avrebbe individuato per il dopo Pioli anche Antonio Conte che, però, ha diverse opzioni in Italia. Dal ritorno alla Juventus all’ipotetico approdo al Napoli da giugno. Da non escludere neppure l’opzione Roma, squadra che di recente ha sondato il terreno per ex ct della Nazionale. Al terzo posto nelle idee di Ibrahimovic ci sarebbe Raffaele Palladino, anche lui come Motta un profilo giovane. Rappresenta a pieno la nuova generazione di allenatori del nostro campionato: moderno, al passo con i tempi e concreto.

Da quando è arrivato il Monza ha preso il volo e anche lui ha contribuito notevolmente alla crescita di alcuni giovani, da Colpani a Carlos Augusto e Di Gregorio. Una lista già ricca di nomi quella di Ibra che, però, sembra preferire Thiago Motta. Che possa essere lui l’erede di Pioli da giugno? Non ci resta che goderci le nuove mosse di Zlatan.