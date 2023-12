Capolavoro Juventus: Mister X ha già accettato

Protagonista dentro e fuori dal campo, la Juventus sta monitorando con attenzione l’evolversi della situazione per sfruttare importanti occasioni sul mercato.

Con la rincorsa all’Inter rivitalizzata dal filotto di risultati utili consecutivi, la Juventus di Max Allegri si affaccia anche alla finestra invernale di calciomercato con rinomate certezze. A tal proposito, non sono poche le idee che animano l’area mercato bianconera, a caccia di occasioni importanti per puntellare l’organico.

Che qualcosa si debba fare soprattutto per rinforzare il centrocampo orfano di Pogba e Fagioli è un dato di fatto. Come ammesso da Manna, la “Vecchia Signora” andrà a caccia di occasioni. E così, oltre a tenere sullo sfondo Kalvin Phillips, che ha messo la Juventus in cima alla lista delle sue priorità, la Juventus si muove parallelamente su altri obiettivi. Impossibile non definire tale Georgiy Sudakov, centrocampista in forza allo Shakhtar Donetsk finito dai tempi nei radar di Giuntoli, che ne apprezza la poliedricità e le doti tecniche.

Protagonista di stagioni importanti con la maglia della compagine ucraina, Sudakov ha calamitato l’interesse di diversi club in giro per l’Europa. Valutato circa 25 milioni di euro, il giovane gioiellino, però, sarebbe intrigato e non poco all’idea di trasferirsi alla Juventus. Ingolosito dalle avances di Madama, il classe 2002 avrebbe posto l’ipotesi di approdare all’ombra della Mole in cima alla lista delle sue preferenze. La trattativa con lo Shakhtar, però, prosegue a fuoco lento. Per adesso il club ucraino non ha manifestato l’idea di fare sconti sul prezzo del cartellino del suo centrocampista (abile anche dietro le punte). La volontà del diretto interessato, però, alla lunga potrebbe fare la differenza. A riferirlo è Tuttosport.