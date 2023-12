Chiusura degli stadi per due mesi: mossa UFFICIALE del governo

Chiusura degli stadi per due mesi: la richiesta è ufficiale e arriva direttamente dal Governo. Ecco spiegato il motivo di questa presa di posizione

Il fattaccio successo in Turchia è freschissimo, con lo stop al campionato deciso dopo l’aggressione all’arbitro nella serata di ieri. Ma anche un altro campionato in Europa vive un momento assai delicato. Ed è per questo che il Governo si è mosso in maniera ufficiale chiedendo la chiusura degli stadi per due mesi.

Parliamo della Grecia, che vuole evitare qualsiasi problema. Questa misura è stata annunciata dal portavoce del governo Pavlos Marinakis dopo un incontro tenutosi domenica a villa Maximos, fa seguito a gravi scontri tra tifosi di calcio che hanno portato un agente di polizia a essere gravemente ferito da un razzo. Un fatto successo dopo lo sciopero arbitrale di una settimana per via di un clima di violenza che si sta vivendo proprio in questi giorni. Una situazione da tenere ovviamente sott’occhio.

Chiusura degli stadi, la Grecia ha deciso

In ogni caso sembrerebbe che una decisione arriverà assai presto. Anzi, si parla di una decisione già presa con la chiusura degli stadi fino al prossimo 12 di febbraio. Niente più partite dal vivo per cercare di allentare la tensione.

Negli scontri dell’ultima settimana oltre al ferimento di un poliziotto sono state arrestate oltre 400persone. Clima di tensione altissimo e allora ecco che la presa di posizione è altrettanto durissima da parte delle autorità. In questo modo oggettivamente non si può proprio andare avanti.