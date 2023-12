“Hanno qualcosa in più”: Diletta Leotta si sbilancia sulla corsa Scudetto

Diletta Leotta non usa mezzi termini quando le viene chiesto di esprimersi: la stella di Dazn sembra non avere dubbi.

È tornata al lavoro qualche settimana dopo aver dato alla luce la sua primogenita, nata dall’amore, esploso all’improvviso, con il portiere del Newcastle United Loris Karius. Segno che ama follemente quello che fa e che intende fare di tutto per trovare un equilibrio tra l’essere una mamma e l’essere una professionista.

Una cosa, questa, che sembrerebbe peraltro riuscirle benissimo. Diletta Leotta è tornata in campo – nel vero senso della parola, essendo lei l’inviata numero 1 di Dazn per la Serie A e non solo – ma continua a dedicarsi anima e corpo alla sua Aria. L’amore per la figlia non ha fatto passare in secondo piano la sua passione per il calcio, anzi. La conduttrice di origini siciliane la coltiva come sempre, non solo per lavoro ma anche, volendo fare un piccolo gioco di parole, per diletto.

Ed è per questo motivo, essendo lei una delle massime esperte in materia di Serie A, che nelle scorse ore la regina della tv in streaming ha ben pensato di sbilanciarsi su un tema che potrebbe stare molto a cuore ai nostri lettori.

Se lo dice Diletta Leotta c’è da stare allegri: verdetto felice

Quando la Gazzetta dello Sport l’ha “interrogata” sul tema calcio, ci è scappata anche una considerazione circa la corsa allo scudetto. E alla domanda “Chi tra Juventus e Inter è favorita?” ha risposto in maniera perentoria, senza neanche il bisogno di pensarci su troppo a lungo.

“La rosa dell’Inter è superiore – queste le parole della Leotta – ma credo che quest’anno la Juve abbia qualcosa in più. E poi le coppe tolgono energie e i bianconeri possono concentrarsi solo sul campionato. Mi diverte quello che Marotta chiama ‘il gioco del rimbalzino’, il palleggiarsi la responsabilità su chi deve vincere”. E noi non possiamo che sperare che abbia ragione lei.