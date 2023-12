Indice di liquidità diverso dalle norme FIGC: come cambia il mercato della Juve

Juventus, l’indice di liquidità è diverso da quello che richiede la Figc: ecco come potrebbe cambiare il mercato dei bianconeri

Potrebbe cambiare il mercato della Juventus, complice l’indici di liquidità diventato famoso un poco di tempo fa perché ha bloccato il mercato della Lazio. Secondo la Gazzetta dello Sport quello dei bianconeri è inferiore alle 0.2, assai distante dallo 0.6 che in questo caso è il parametro richiesto dalla Figc. Ma di cosa si tratta? Bene, ora ve lo spieghiamo.

“L’indice di liquidità è un parametro, introdotto dalla Federazione dopo il fallimento del Parma per evitare che altri club saltassero per aria nel bel mezzo della stagione, che mette a rapporto attività e passività correnti e consente di verificare la capacità di una società di far fronte agli impegni finanziari per la durata di dodici mesi. Nel numeratore si sommano le poste attive, mentre nel denominatore ci vanno le poste passive. I controlli, ai fini del calciomercato, si basano sui dati di bilancio al 31 marzo (per la finestra dell’estate successiva) e al 30 settembre (per quella dell’inverno successivo)”.

Indice di liquidità, cosa succede alla Juventus

La Juventus, si legge ancora sul quotidiano, ha riportato attività correnti per 85milioni di euro mentre passività per circa 500milioni. In estate il valore tornerà normale “grazie alla ricapitalizzazione da 200milioni“, ma per gennaio sarà necessario vendere prima di poter inserire un nuovo elemento nella rosa.

Questo cambia poco, è evidente, perché in generale la strategia bianconera è quella di riuscire a rientrare nei parametri ed essere in questo modo un club sostenibile sotto il profilo finanziario.