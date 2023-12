Juventus in formato Orange: non solo Koopmeiners, nuovo olandese nel mirino

Calciomercato Juventus, i bianconeri pensano al formato “Orange”: nel mirino non c’è solo Koopmeiners ma anche un altro giocatore olandese

La Juventus pensa al mercato di gennaio anche se, come vi abbiamo spiegato prima, a gennaio deve uscire qualcuno per vedere qualche volto nuovo dentro la Continassa. L’indice di liquidità, parametro voluto dalla Figc, non lascia troppo spazio alle interpretazioni.

Insomma, il prossimo mese la parola d’ordine sarà quella dell’opportunità. Ed è per tale motivo che non è stato perso di vista del tutto Hojbjerg – secondo il Corriere dello Sport in edicola questa mattina – così Phillips del Manchester City, calciatori che potrebbero arrivare in prestito per un poco di tempo e magari diventare juventini a tutti gli effetti nel corso della prossima estate. Ma sempre il quotidiano romano spiega che c’è un altro elemento olandese, oltre Koopmeiners dell’Atalanta (la richiesta è di 40milioni di euro) che sarebbe entrato nei radar di Giuntoli. E andiamo a vedere di chi si tratta.

Calciomercato Juventus, nel mirino Wieffer

Il nome è quello di Mats Wieffer, centrocampista del Feyenoord – può anche giocare come difensore centrale in un pacchetto a tre – che la dirigenza della Juventus starebbe tenendo sotto osservazione.

Classe 1999, quindi un profilo giovane, il giocatore ha una buona esperienza anche in campo internazionale visto che quest’anno ha collezionato già 5 presenze in Champions League. Il Feyenoord gli ha da poco prolungamento il contratto fino al 2027, e secondo Transfermakt il cartellino ha un valore di 15milioni di euro. Tanti soldi, che però vedendo le caratteristiche del giocatore e anche quello che potrebbe essere un importante margine di miglioramento, ci possono stare. Una Juve che guarda all’Olanda, insomma.