Fulmine a ciel sereno Juventus: “Marotta ha chiuso l’affare”

È cominciata una settimana molto importante per una Juventus che vuole chiudere l’anno solare nel migliore dei modi.

La formazione di Allegri è reduce dalla sofferta ma convincente vittoria ottenuta ai danni del Napoli in uno scontro diretto per la zona Champions League. Con grande caparbietà i bianconeri continuano dunque inseguire il loro obiettivo minimo stagionale. Vale a dire la conquista minima del quarto posto in graduatoria.

Adesso ovviamente non ci si può fermare, ma anzi bisogna concentrarsi sulle prossime due trasferte che attendono la formazione di Massimiliano Allegri. L’allenatore è stato molto bravo finora a gestire il gruppo nonostante le difficoltà incontrate nel corso di questi mesi. Non bisogna dimenticarsi che la Juventus è l’unica squadra che finora è riuscita a reggere il ritmo dell’Inter capolista. L’unica che sembra poter avere qualche chance di poter duellare con i nerazzurri di Inzaghi fino alla conclusione del torneo per lo scudetto.

Juventus, Santini a TvPlay: “L’Inter ha già preso Zielinski”

A gennaio i bianconeri si concentreranno sull’arrivo di almeno un nuovo centrocampista. Rinforzo imprescindibile per poter aumentare la qualità nel reparto mediano e continuare a duellare per il primo posto. La Juventus però guarda anche già avanti.

Come ormai avviene da qualche anno a questa parte il club guarderà alla lista dei futuri parametri zero, quei calciatori che possono essere ingaggiati senza spendere nemmeno un euro per il loro cartellino. Tra questi c’è anche Zielinski del Napoli. Il giornalista Fabio Santini a TvPlay ha però rivelato quale sarà il futuro del mediano polacco. “Ha detto di no all’Arabia Saudita ma anche alle proposte di De Laurentiis per il rinnovo. Alla fine del campionato andrà all’Inter alla corte di Simone Inzaghi con un contratto di due anni più due“. Una vera e propria rivelazione che sembra spegnere le possibilità che la Juve riesca a ingaggiarlo.