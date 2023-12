Dalla Juventus al Milan: blitz a gennaio, Giuntoli spalle al muro

Ci sono ovviamente grandi interessi attorno alle prossime mosse di calciomercato che metterà a segno la Juventus.

Il mese di gennaio è ormai alle porte e con l’arrivo del nuovo anno riapriranno ufficialmente anche le trattative. I bianconeri sono attesi come sicuri protagonisti di questa sessione, visto che mister Allegri attende l’arrivo almeno di un nuovo centrocampista.

Rinforzare la linea mediana pare essere necessario anche dal puro lato numerico, visto e considerato che finora la Juventus ha dovuto fare a meno di due giocatori importanti come Pogba e Fagioli. Di sicuro i risultati fin qui sono stati quelli sperati, nonostante le difficoltà che ha incontrato la squadra nel corso di questi mesi. I bianconeri infatti sono in piena corsa per un piazzamento utile alla partecipazione della prossima Champions League. Ma il vero sogno è la conquista di quello scudetto che manca da troppo tempo a Torino e per il quale è lecito lottare, specie se arriveranno i rinforzi attesi.

Juventus, anche il Milan fiuta l’occasione Felipe Anderson

A gennaio non ci saranno grandi investimenti. Si cercherà di cogliere al volo qualche possibile occasione che potrebbe arrivare strada facendo. Il problema per i bianconeri è che anche altri club tengono bene aperti gli occhi, sperando di fare qualche colpaccio.

C’è un giocatore che piace alla Juventus, stando almeno alle indiscrezioni di questi giorni ed è Felipe Anderson della Lazio. Calciatore esperto, che conosce bene la serie A e può essere utilizzato su entrambe le fasce. Il giornalista Andrea Longoni su Youtube ha però spiegato che anche il Milan segue il calciatore brasiliano. E sarebbe pronto a farsi avanti già a gennaio, offrendo alla Lazio un piccolo indennizzo per il trasferimento. Felipe Anderson è in scadenza di contratto e i biancocelesti altrimenti rischiano di perdere il loro giocatore a parametro zero nella prossima estate.